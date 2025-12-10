Cuenca se pertrecha para el invierno con 180 toneladas de sal y un dispositivo de más de 200 efectivos y 40 vehículos

Archivo - Nieve en Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha reunido la Comisión Técnica del Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) del Ayuntamiento de Cuenca, presidido por el alcalde, Darío Dolz, y por el concejal responsable del dispositivo, Alberto Castellano Barragán, para coordinar los medios humanos y materiales disponibles ante la campaña invernal, toda vez que dichos medios ya están a disposición tras la presentación del Plan provincial en la Subdelegación del Gobierno el mes pasado.

Según se ha puesto de manifiesto en esta reunión, el Consistorio conquense cuenta con más de dos centenares de efectivos, unos 40 vehículos y 180 toneladas de sal en las artesas correspondientes para su distribución en los puntos estratégicos de la ciudad y de las pedanías, recordando que este material está reservado para las actuaciones por parte de los servicios públicos y en ningún caso para repartir a particulares, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

Estos medios se activarían en el caso de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establezca previsión de nevadas y así lo determine este órgano. Cabe recordar las tres fases o estados críticos existentes en función de los cuales se pondría en marcha el Pemuvi, que son las de prealerta, ante la probabilidad de nevada y/o helada u otros fenómenos meteorológicos; alerta, si hay probabilidad alta; y alarma en el caso de inicio de nevada o constatación de helada. En función de estas bases, una vez detectada la situación y evaluada inicialmente, se valoraría la activación del Pemuvi y se movilizarían los recursos, coordinados por esta Comisión Técnica.

En dicho órgano intervienen diversos servicios municipales, apoyados por las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento, como son personal de limpieza, parques y jardines, obras, tráfico, Policía Local, Agentes de Movilidad, Bomberos o Protección Civil.

En el caso de que las previsiones meteorológicas sean adversas a causa de nevadas, las recomendaciones son transitar con cuidado y evitar las zonas que hayan sido acotadas por los servicios de emergencia, así como evitar el uso de los vehículos particulares y utilizar el transporte público en la medida de lo posible. También vigilar cornisas y tejados por si hubiese excesiva acumulación de nieve y, en el caso de personas de edad avanzada o con movilidad reducida, evitar salir a la calle.

Finalmente, se insta a los ciudadanos a que sigan las recomendaciones del personal que en su caso intervenga en el operativo.