Cuenca recibirá a Jon Arretxe y Malcolm Treviño-Sitté para charlar sobre la última aventura del Detective Touré

Jon Arretxe. - LAS CASAS AHORCADAS

CUENCA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El club de lectura de Las Casas Ahorcadas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) han organizado para el próximo 20 de marzo un encuentro con el escritor Jon Arretxe y con Malcolm Treviño-Sitté, el actor que ha puesto rostro al detective Touré, protagonista de la serie de novelas policiacas del escritor vasco.

Doctor en Filología Vasca, Jon Arretxe es un autor polifacético e incansable que ha cultivado numerosos géneros literarios, desde el infantil y juvenil hasta los libros de viajes, además de brillar en otras facetas profesionales como la de cantante de ópera.

A principios de la década de los noventa cruzó el desierto del Sáhara en bicicleta y llegó herido a casa de una familia que le acogió durante varias semanas.

Allí se gestó su vínculo con el país africano y el personaje de Mahamoud Touré, un inmigrante sin papeles, natural de Burkina Faso que se gana la vida como investigador-vidente.

En 2024 la serie dio el salto a la televisión y el actor escogido para dar vida al detective fue el guineano Malcolm Treviño-Sitté, que se conviritó el primer actor negro protagonista de una serie española.

En este encuentro que se celebra en vísperas del Día Mundial contra el Racismo, el autor y el intérprete comentarán con los lectores de Cuenca la última aventura del Detective Touré: 'Números Rojos'.

El investigador tendrá que desenvolverse en Barcelona en una novela en la que Arretxe nos ofrece un retrato de la cruda realidad que se esconde bajo las bonitas estampas turísticas de la ciudad, dejando a la vista los rincones en los que buscan refugio los inmigrantes ilegales.

Arretxe y Treviño-Sitte mantendrán, a las 11.00 horas, un encuentro con alumnado de Educación Secundari aen el Aula Magna de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha, según ha anunciado Las Casas Ahorcadas en un comunicado.

Posteriormente, a las 18.00 horas, tendrá lugar el encuentro con lectores en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, situada en la calle Palafox, y la entrada es libre para el público en general hasta completar aforo.