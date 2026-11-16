El Cuento de Navidad de Radio Castilla-La Mancha adaptará 'Pinocho' con las voces de Anabel Alonso y Michelle Jenner

Cartel de la iniciativa. - CMM

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radio Castilla-La Mancha realizará una adaptación de 'Pinocho' para su Cuento de Navidad, que este año alcanza su quinta edición y que estará protagonizada por Anabel Alonso y contará con la colaboración de Michelle Jenner, dando voz a uno de los grandes clásicos de la literatura.

Anabel Alonso ha participado en algunas de las series más populares de la televisión española como 'Los ladrones van a la oficina' o 'Amar es para siempre', además de haber desarrollado una carrera como actriz de doblaje, dando voz a personajes de 'Buscando a Nemo' o 'La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja', entre otros.

Del mismo modo, la actriz Michelle Jenner ha participado en series y películas como 'Los hombres de Paco', 'Isabel', 'Julieta' u 'Ocho apellidos marroquís', tal y como ha informado la radio regional en nota de prensa.

También, ha desarrollado una carrera como actriz de doblaje, prestando su voz a personajes de películas reconocidas como 'La vida es bella', 'Toy Story', 'Harry Potter' o 'Tadeo Jones', además de videojuegos como 'Horizon Zero Down' o 'Heavy Rain'.

El director de Radio y Comunicación Corporativa, Óscar García, ha subrayado que el Cuento de Navidad "se ha convertido en una de las citas más especiales de la programación de Radio Castilla-La Mancha", un hito con el que cada año se busca "sorprender con una historia que llegue a todos los públicos" y que se pueda compartir "con los oyentes".

Por su parte, García ha puesto en valor la incorporación de Anabel Alonso y Michelle Jenner a un reparto de "grandes profesionales de la interpretación y el doblaje", hecho que "da una nueva dimensión a un clásico como Pinocho y permite ofrecer una producción de altura" en esta quinta edición.

El Cuento de Navidad 2026 estará dirigido por Eduardo Gutiérrez, quien también participa como actor en la ficción sonora, y se realizará en colaboración con La Magia de la Voz, que volverá a dar vida a una producción que reúne creatividad, talento y valores que buscarán sorprender y emocionar un año más al público castellanomanchego.

El reparto estará formado por actores y actrices reconocidos, entre los que se encuentran las ya mencionadas Anabel Alonso y Michelle Jenner, además de Jacobo Dicenta, actor con trayectoria en programas, cine y series como 'La Promesa'; Eduardo Gutiérrez, director de doblaje de varias súper producciones y que da voz a Stewie Griffin en 'Padre de Familia'; Carlos Moreno Palomeque, actor de doblaje y director de La Magia de la Voz; Marina Rojas, soprano lírica y actriz que ha participado en musicales como 'La Bella y la Bestia'; y, el actor de doblaje Alfonso León.

Asimismo, participarán voces reconocidas de la televisión autonómica, como Aurora González, presentadora de 'La Cancha', y Alfonso Hevia, presentador de 'Estando Contigo'.

El Cuento de Navidad 2026 volverá a contar con el patrocinio del Grupo Social ONCE, Cafés Camali y Juguettos.

La ficción sonora, que se grabará en las próximas semanas en el Teatro de Rojas de Toledo, se emitirá el próximo 25 de diciembre en Radio Castilla-La Mancha y la plataforma de servicio público CMMPlay.

Del mismo modo, el día 6 de enero los castellanomanchegos podrán volver a disfrutar del Cuento de Navidad en la televisión autonómica, así como en la radio púbica y CMMPlay.