Culmina el Debate sobre el Estado de CLM con Page reivindicando autoestima y PP y Vox tachándole de presidente "fraude"

Medidas sobre vivienda, educación y empleo público destacan entre las propuestas del presidente

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha repasado este jueves, durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región, la situación de una Comunidad Autónoma que tiene, a su juicio y según los distintos parámetros analizados, "más autoestima que nunca". Desde la oposición, tanto PP como Vox han coincidido en tachar al responsable autonómico como un "fraude" durante la jornada de la tarde, que se ha acortado respecto a otros años, después de que García-Page emplease menos de dos minutos en contestar a Vox.

La jornada matutina se ha desarrollado durante tres horas en las que el presidente regional ha arrancando con la promesa de poner en marcha préstamos a tipo cero para jóvenes menores de 36 años o familias con hijos que compran su primera vivienda, así como 45 millones para construir 800 viviendas, con ayudas de 700 euros por metro cuadrado hasta un máximo de 65.000 euros por vivienda.

La sanidad ha sido otro de los puntos clave en sus discurso con promesas como la ampliación en el programa de prevención del cáncer, al de pulmón, la formalización de ocho nuevas áreas de salud específicas y con autonomía en la Comunidad Autónoma, así como nuevas residencias de mayores.

En materia educativa, ha señalado que el Banco de Libros se ampliará el próximo curso a Primero y Segundo de Primaria, tras "el éxito rotundo" que está teniendo la iniciativa con 106.000 alumnos beneficiarios hasta ahora, a partir de Tercero de Primaria. Además, se ha referido a la Ley regional de Universidades, cuyo borrador estará listo "probablemente" antes de que acabe el año o a principios del 2026.

Una oferta de empleo público con 6.500 nuevas plazas para 2025 y 2026, la supresión de la tasa de ITV para los taxis o un nuevo pacto con los autónomos hasta 2030 dotado con 100 millones de euros han sido otras de las medidas avanzadas por García-Page, que ha guardado hueco para trasladar otras en materia de igualdad, garantizando ayudas al alquiler para huérfanos hijos de víctimas de violencia de género o la ampliación de las becas Leonor Serrano.

Ya centrado en el mensaje político, el jefe del Ejecutivo regional ha rechazado la crispación en el panorama político regional, erigiendo a la región como una tierra que está salvo del frentismo y de la corrupción, con una imagen de "honestidad en el bolsillo y en la palabra".

En materia de financiación autonómica, García-Page ha advertido que será el primero en denunciar cualquier tipo de privilegio que vulnere el régimen común de todos los españoles, criticando que el Estado lleve once años eludiendo esta problemática, "once años mareando la perdiz".

Los intereses regionales en materia de agua también han tenido su espacio en las palabras de García-Page, proponiendo que la región se encargue de funciones de las que se ocupan las confederaciones hidrográficas como la gestión de expedientes, con el objetivo de agilizar esta labor de estos organismos nacionales.

DIEZ RAZONES DE NÚÑEZ PARA QUE PAGE DEJE LA PRESIDENCIA

El presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, que ha inaugurado la sesión vespertina, ha afirmado que García-Page es "un fraude" por gobernar "engañando a los castellanomanchegos", considerando que debería haber dejado la Presidencia autonómica por el "perjuicio" que ha causado a base de "las promesas incumplidas y la hipocresía permanente" con las que, a su juicio, gobierna.

Ha señalado que "la realidad es tozuda" y Castilla-La Mancha "no avanza y, si lo hace en algún sector, es por detrás de la media del país". "Castilla-La Mancha merece más gestión, más eficacia, más respeto y, sobre todo, más dedicación", ha añadido, apuntando que existen hasta una decena de razones por las que el presidente debería dejar su puesto "si le quedase dignidad".

Núñez ha acusado al socialista de tener una "obsesión" con la expresidenta 'popular' María Dolores de Cospedal, que ve "igual de enfermiza que la de Sánchez con Ayuso". Obsesión que García-Page ha negado en su réplica, invitando al 'popular' a intentar defender algo que ella mejorara sobre lo que había, incluso ofreciéndole "cinco minutos más" en la tribuna para ello.

Ha coincidido con su adversario político en que la sociedad de Castilla-La Mancha "está muy por encima" de su persona, pero ha apuntado que, a su juicio, "una parte de los problemas" del Partido Popular es que tiene a mucha gente capacitada, pero muchos votantes del PP "entienden que sus representantes no están a su nivel", animándoles a "discrepar con el de arriba".

Además, ha lamentado que Núñez "no se ha esforzado lo más mínimo en presentar ningún proyecto alternativo", afeándole la demagogia y su "mala opinión" de la Comunidad Autónoma. "¿Nada hacemos bien, todo es un desastre?", le ha preguntado, rechazando en este punto también que esté cansado. "Ganas que tienen ustedes de que me canse", ha contestado.

PAGE RECHAZA DEBATIR CON VOX POR LLAMAR AL PSOE "BANDA CRIMINAL"

El momento más tenso de la sesión ha tenido lugar en el momento del debate entre el presidente del Grupo Parlamentario Vox, que en su turno de palabra, además de verter críticas tanto a PSOE como ha PP, ha calificado al PSOE de "banda criminal" a la que su partido está haciendo una oposición "total y frontal", lo que le ha valido el reproche del presidente de la Cámara.

Al margen de esta cuestión, Moreno ha asegurado que García-Page "no está en la región" y, además de compartir con Núñez que es "un fraude", ha apuntado que la región "merece un futuro seguro, justo y próspero" que no llega por "falta de voluntad política" del presidente autonómico.

En lo que posiblemente haya sido la réplica más corta en un Debate sobre el Estado de la Región, García-Page ha empleado poco más de un minuto a contestar a Vox, rechazando usar igualmente su contrarréplica. "Alguien que ofende la dignidad de este presidente y de todo el equipo y que nos llama banda criminal, no merece que yo gaste mucho más tiempo en intentar convencerlo", ha manifestado el presidente regional.

García-Page, que ha señalado que "podría debatir" con Moreno porque "a diferencia de lo que han hecho otros", les ha estado escuchando "todo el tiempo, con respeto", ha comenzado su intervención criticando que lo que Vox añora, "regresar al orden y a la seguridad que había antes del bipartidismo", es "la dictadura".

PSOE: "BENDITO FRAUDE"

Esta réplica corta y las palabras de Vox también han sido contestadas por la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, recriminando a este grupo parlamentario que su "tónica general" sea la "inventar". "La verdadera lealtad a Castilla-La Mancha no está en insultar a su autonomía o a su presidente, está en trabajar por ella. Y ustedes están todavía por demostrarlo", les ha espetado.

La socialista ha recriminado a PP y Vox su afirmación de "fraude" referida al presidente castellanomanchego, considerando que a tenor de los datos de "progreso" de Castilla-La Mancha y las cifras que "evidencian" el avance de la región, "bendito fraude". Igualmente, se ha empleado con el presidente regional del PP, Paco Núñez, un "líder sin rumbo, sin credibilidad, capaz de decir una cosa y la contraria en la misma frase".

Por su parte, García-Page, en su réplica, ha mostrado su agradecimiento al Grupo Socialista por ser "muy vigilante de la honestidad y la reputación del Gobierno", además de hacer una labor "generosa" para que "no se queden atrás muchos de los proyectos" planteados.

El presidente ha cerrado el debate afirmando que los parlamentarios socialistas son "un espejo" el que el Gobierno "se mira todos los días" y "el recordatorio permanente de para qué nos queremos emplear en el Gobierno".

La sesión se reanudará este viernes con el debate y votación de las distintas resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios.