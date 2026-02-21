Cultura C-LM aboga por que la protección del patrimonio incluya la amenaza de catástrofes ambientales

La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, en una entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha advertido sobre la necesidad de incluir en las perspectivas de protección del patrimonio cultural el impacto de catástrofes ambientales y meteorológicas.

"Es un reto que tenemos que afrontar no solamente desde el punto de vista de trabajar a posteriori", ha declarado la viceconsejera, en una entrevista concedida a Europa Press.

Hacer políticas culturales preventivas teniendo en cuenta que este tipo de eventos por desgracia se van a generalizar, para "afrontar la prevención, y sobre todo la restauración y la rehabilitación", ha especificado.

Olmedo se ha referido al daño en patrimonio inmueble, en acotecimientos como los recientes temporales o la dana de 2024. "En Letur", ha señalado como ejemplo, "tuvimos relativamente suerte a efectos patrimoniales porque no llegó a alcanzar nunca el casco histórico", aunque ha apuntado a espacios que sí han sufrido las consecuencias de eventos meteorológicos adversos, como el Puente Viejo de Talavera de la Reina.

Sin embargo, ha aclaro que los efectos de estas catástrofes no se limitan a los bienes inmuebles, sino que también tiene efectos en otros elementos como museos o archivos, donde existe el riesgo de "pérdida de documentación, porque además los archivos suelen estar normalmente en sótanos, donde se guardan los documentos".

Además de la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, la viceconsejera ha señalado otros riesgos generalizados como los incendios forestales, o de carácter local, como el volcán de La Palma.

Frente a esta realidad, Olmedo ha puesto en valor el trabajo de las distintas administraciones autonómicas, coordinadas en torno al Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural promovido por el Ministerio de Cultura.

Asimismo, ha señalado que desde Castilla-La Mancha se están "haciendo planteamientos y trabajando directamente, no solamente entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas" sino también estableciendo relación "con determinados organismos de la Unesco que se dedican precisamente a sacar adelante estas políticas" de prevención y protección del Patrimonio.

"Es un reto", ha admitido la viceconsejera. "Tenemos que sacar adelante determinados bienes patrimoniales que hemos heredado y que tenemos que dar como mínimo en iguales, incluso en mejores condiciones en las que tenemos".

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Por otra parte, Olmedo ha puesto en valor las posibilidades que abren en la gestión patrimonial las nuevas herramientas digitales y la integración de la inteligencia artificial. Unas tecnologías que, más allá de la conservación patrimonial, abren una nueva perspectiva en la investigación.

"Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la posibilidad de generar espacios inversivos, facilita mucho sobre todo el entendimiento y la comprensión de lo que es un parque arqueológico", ha señalado la viceconsejera.

"La inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, nos puede facilitar mucho hacernos una idea o ver en una pantalla cómo sería una basílica, como la basílica del tolmo de Minateda, o cómo podía ser un palacio, como el de Libisosa por ejemplo en el yacimiento de Libisosa en Lezuza", ha ejemplificado.

Unas aplicaciones digitales que, ha señalado la responsable de Cultura en la Consejería, pueden tener un amplio desarrollo también para divulgar y facilitar al público el acceso a estos bienes patrimoniales.

En este sentido, ha destacado la apuesta de la Junta para integrarlas, con programas pioneros como la introducción de realidad virtual en entornos arqueológicos que, ha adelantado, continuará con la introducción de la introducción de "la realidad inmersiva" en espacios como "los dos parques arqueológicos más grandes y más visitados que tenemos, que son el de Carranque y el de Alarcos".

También ha destacado las utilidades en accesibilidad, para hacer que estos bienes patrimoniales sean "mucho más accesibles para aquellas personas que no pueden ver, que no pueden escuchar o que incluso tienen problemas de movilidad".