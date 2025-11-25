Cultura traslada a Talavera que el proyecto para arreglar el puente viejo "está a punto" de presentarse, según Gregorio

La Diputación de Toledo se compromete a colaborar con el Ayuntamiento en el arreglo al acceso al puente viejo de Talavera - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha explicado que los técnicos del Ministerio de Cultura le han avanzado que el proyecto para arreglar el Puente Viejo "está a punto" de presentarse.

Asimismo, ha agradecido a la Diputación que se haya comprometido a arreglar el acceso al puente. "Nos sentimos apoyados por la Institución provincial".

Así se ha pronunciado junto con el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, que ha visitado la ciudad junto a los diputados provinciales Pablo Barroso y Pedro Díaz, a quienes ha mostrado su gratitud para la adecuación de la zona, toda vez que se haya restaurado el puente, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Talavera necesita propuestas como la de la Diputación", ha insistido el alcalde, que ha resaltado que "una vez más" la Institución provincial se ha puesto "en marcha" para trabajar junto con el Ayuntamiento en los proyectos que necesita la ciudad.

José Julián Gregorio ha incidido en que los talaveranos se sienten "apoyados por la Diputación", porque "estamos trabajando con la presidenta y los diputados en las necesidades de esta ciudad".

También ha recordado que la Diputación ha destinado medio millón de euros para la rehabilitación de la Casa de los Canónigos y 250.000 euros para la restauración de la Basílica de Nuestra del Prado, además de colaborar económicamente con diversos convenios para artesanía o turismo.

ROMERA AFEA A JUNTA Y MINISTERIO

Romera ha afeado la actitud de la Junta de Comunidades y el Ministerio de Cultura para acometer la rehabilitación del puente, una infraestructura histórica que continúa "en situación de grave deterioro mientras ambas administraciones mantienen un silencio y una lentitud injustificables".

Durante la visita, Romera ha denunciado que, pese a las promesas realizadas en los últimos meses, ni la Junta de Comunidades "ni el Gobierno central han concretado plazos, presupuesto definitivo ni un proyecto técnico cerrado, dejando a Talavera en una situación de incertidumbre y desamparo administrativo", tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

Así, ha recordado que la crecida del Tajo provocó el colapso parcial del puente viejo hace ocho meses, y que desde entonces "se han sucedido mensajes institucionales sin que ninguno haya desembocado en una intervención concreta", ya que no se ha hecho público un calendario de actuaciones, pese a la magnitud del daño, "a pesar de que el propio ministro comprometió una concesión directa de fondos para la reconstrucción del bien".

El vicepresidente provincial ha insistido en que ni el Ayuntamiento ni la Diputación "pueden ni deben asumir en solitario una obra de esta envergadura", a pesar de que ha anunciado su firme compromiso de que sea la Diputación la que colabore con el Ayuntamiento para la adecuación de los accesos al puente, algo que ha recordado "solamente podrá llevarse a cabo cuando la Junta y el Ministerio finalicen su parte de la obra".

"El puente no puede esperar más. Talavera no puede esperar más. Y la Diputación va a seguir reclamando, alzando la voz y poniendo encima de la mesa la realidad que otros intentan esconder", ha remarcado.