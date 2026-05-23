El Cuponazo de la ONCE deja más de 6 millones de euros en Sonseca y otros 400.000 en Villafranca de los Caballeros

Cuponazo de la ONCE. - ONCE

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en la localidad toledana de Sonseca 6.360.000 euros, en diez cupones, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor y nueve cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno, en el sorteo del viernes, 22 de mayo.

No ha sido el único premio repartido en Toledo, ya que otros 400.000 euros han sido repartidos en Villafranca de los Caballeros, en diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

Paloma Lozano es la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte al municipio de Sonseca, con estos 6.360.000 euros repartidos. Paloma suele vender a la entrada del Mercadona de la avenida de Europa.

Por su parte, los 400.000 euros de Villafranca de los Caballeros han sido repartidos por el vendedor Fernando Huertas en diez cupones.

Además de los 6.760.000 euros repartidos en Castilla-La Mancha en Sonseca y Villafranca, el sorteo de este viernes del Cuponazo de la ONCE ha repartido casi cuatro millones de euros más en otras siete Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid, Navarra, Región de Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana. En total, este sorteo ha repartido 10.320.000 euros.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador" reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La ONCE mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.