Dadas de alta 11 de las 14 alumnas ingresadas por un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera de la Reina

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 de las 14 alumnas del colegio 'Compañía de María' de Talavera de la Reina afectadas por un brote de salmonelosis han sido ya dadas de alta en el hospital 'Nuestra Señora del Prado' del municipio, por lo que tres permanecen ingresadas, una de ellas en la UCI, aunque se la dará el alta a lo largo de la mañana de este miércoles.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha indicado que este brote ha afectado a 47 alumnas de las que 14 fueron ingresadas y que los resultados de las muestras de la comida que se han enviado a analizar se tardará algo más de una semana en conocerse.

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Europa Press señalan que fue el pasado jueves cuando varias menores de entre 12 y 16 años acudieron al Hospital de Talavera aquejadas de los mismos síntomas. Una vez realizada la encuesta epidemiológica se determinó que eran todas de un mismo colegio de la localidad y que habían tenido en el municipio una confraternización con otro colegio de Madrid, tras cuya comida cayeron enfermas.

Así, el diagnóstico fue de salmonelosis para un total de 47 personas de las que tuvieron que ser ingresadas en el hospital 14 alumnas, una de ellas en la UCI. Este miércoles, ratifican las mismas fuentes, solo había dos menores ingresadas, dos en planta y una en la UCI, a la que esta misma mañana la van a dar el alta.

Desde la Consejería de Sanidad se recogieron muestras de la comida que las menores llevaron a cabo en el colegio, que se han enviado al Centro Nacional de Microbiología, en Majadahonda (Madrid), para su análisis, por lo que el departamento dirigido por Fernández Sanz está a la espera de los resultados.