Dafne Fernández es la ganadora del Premio de Hono del VI Festival Internacional de Cine de Hellín. - FECHE

ALBACETE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Hellín (Feche) celebrará este viernes, 20 de noviembre, su gala de clausura con dos protagonistas destacados, la actriz Dafne Fernández, que recibirá el Premio de Honor, y el periodista Jon Sistiaga, distinguido con el Premio Especial.

El Teatro Victoria será el escenario de esta celebración, que comenzará a las 20.30 horas e incluirá alfombra roja, cóctel y entrega de premios. La ceremonia estará conducida por Kika Frutos, periodista y presentadora murciana de La 7, la televisión autonómica de la Región de Murcia.

La entrega del Premio de Honor a Dafne Fernández y del Premio Especial a Jon Sistiaga constituirá uno de los momentos centrales de la gala, en la que también se dará a conocer el palmarés y se entregarán los galardones del festival, tal y como ha informado en nota de prensa.

La programación del viernes comenzará a las 12.00 horas en el MUSS, con un pase especial del documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'. La proyección contará con la presencia de sus directores, Jon Sistiaga y Juanjo López, ofreciendo al público la oportunidad de conocer este trabajo de la mano de sus responsables.

También a las 12.00 horas, los Tejadillos del Recinto Ferial acogerán un programa especial de Radio Hellín dedicado al festival, que llevará a las ondas la actualidad de esta jornada de clausura.

Por la noche, la actividad se trasladará al Teatro Victoria para celebrar la gala de clausura. La entrada tiene un precio de 18 euros e incluye el cóctel, la gala y el acceso a la fiesta privada posclausura, con una consumición incluida. Esta última comenzará a las 23.30 horas en la Sala Manía, donde continuará la celebración tras la ceremonia.