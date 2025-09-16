Dan de alta al niño hospitalizado en Guadalajara tras un accidente durante el desfile de peñas

GUADALAJARA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El menor de 12 años de edad hospitalizado este lunes en Guadalajara tras resultar herido durante el desfile de peñas de la Semana Grande de la ciudad ha sido dado de alta.

Según había informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el menor había resultado herido durante la celebración del desfile de peñas en la calle del Ampáro de la capital alcarreña sobre las 21.15 horas.

A pesar de que en un primer momento había trascendido que había sufrido heridas de gravedad, finalmente fue dado de alta durante la madrugada tras ser atendido por laceraciones, según han informado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

El menor fue atendido y trasladado por una UVI al hospital de la ciudad, en un operativo en el también participaron agentes de la Policía Local