Dan por extinguido el incendio forestal declarado en Hellín este viernes

ALBACETE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios de Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha han dado por extinguido el incendio desatado este viernes en el paraje de Calvario, en el municipio de Hellín (Albacete).
Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de Castilla-La Mancha, el incendio, detectado por un vigilante fijo sobre las 15.23 horas, ha sido extinguido en su totalidad a las 20.33 horas.
Durante el operativo, se han movilizado un total de 8 medios, 1 de ellos aéreo, y 40 personas.
Por el momento se desconoce la causa del incendio, en un paraje de arbolado, y está pendiente de evaluación el volumen de hectáreas afectado.