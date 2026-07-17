Dani Fernández, Sergio Dalma, OBK o Los Toreros Muertos, protagonistas del 70º Festival Albacete que arranca en agosto

Archivo - El cantante Dani Fernández, durante una entrevista para Europa Press, a 18 de enero de 2024, en Madrid (España). Dani Fernández es un cantante y compositor español, ex miembro de la boy band Auryn que tras la separación del grupo en 2016, inició - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALBACETE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dani Fernández, Sergio Dalma, OBK o Los Toreros Muertos serán algunos de los protagonistas musicales del 70º Festival de Albacete que se celebrará entre los días 24 de agosto y 5 de septiembre, utilizando diferentes espacios culturales y escénicos de la ciudad.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha informado de la programación del 70º Festival de Albacete, que será presentada en la próxima Comisión Informativa para su posterior aprobación.

Los espacios serán el Patio de Caballos de la Plaza de Toros, la Plaza del Altozano, la Plaza de Toros, el Estadio Municipal José Copete, el Teatro Circo y la Caseta de los Jardinillos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación comenzará los días 24, 25 y 26 de agosto con una nueva edición del Patio Flamenco, en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros. El lunes 24 actuará el cantaor malagueño Bonela Hijo, acompañado a la guitarra por Bonela Chico; el martes 25 será el turno de la granadina Ana Mochón, junto al guitarrista Daniel Valseca; y el miércoles 26 cerrará el ciclo el extremeño Miguel de Tena, acompañado por Antonio de Patrocinio Hijo.

Como gesto solidario, la recaudación íntegra de la venta de entradas correspondiente a la jornada del 26 de agosto se destinará a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El 27 de agosto, la Plaza del Altozano acogerá el espectáculo 'He's Back. Michael Jackson Tribute', una gran producción internacional que recrea el legado del Rey del Pop mediante música en directo, coreografías y un importante despliegue artístico y visual, encabezado por el reconocido imitador SacMJJ (Adrián Álvarez).

La programación continuará el 28 de agosto en la Plaza de Toros con el regreso del festival 'Locos por la Música'. El cartel reunirá a La Guardia, Los Toreros Muertos, OBK, Melon Diesel, Hechizo -banda homenaje a Héroes del Silencio- y contará con la animación y presentación del popular DJ El Pulpo, ofreciendo un recorrido por los grandes éxitos musicales de las décadas de los ochenta y noventa.

El 29 de agosto, el Estadio José Copete recibirá al cantante Dani Fernández, que llegará a Albacete con su nueva gira 'La Insurrección Tour 2026', tras consolidarse como una de las principales figuras del pop rock nacional y después del éxito cosechado con su último trabajo discográfico y su anterior gira.

La Plaza de Toros volverá a convertirse en escenario musical el 30 de agosto para recibir a Sergio Dalma, que presentará su nuevo espectáculo 'Ritorno a Via Dalma', un recorrido por los grandes clásicos de la música italiana que forman parte de uno de los proyectos más exitosos de toda su carrera artística.

El 31 de agosto, la programación regresará a la Plaza del Altozano con el espectáculo de gran formato 'Sky Explorer', de la compañía Lyapunov, que ofrecerá dos pases. La propuesta combina equilibrio sobre cable a gran altura, música en directo y un instrumento creado específicamente para el espectáculo, convirtiendo el cielo de la ciudad en un escenario para una experiencia visual.

El 1 de septiembre, el Teatro Circo acogerá la representación teatral de la comedia 'Que Dios nos pille confesados', dirigida por Josema Yuste e interpretada por Josema Yuste, Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado, una divertida producción que combina humor, enredos y situaciones disparatadas en torno al robo de un valioso cuadro del siglo XVII.

El 2 de septiembre la Plaza del Altozano será nuevamente escenario de un gran espectáculo visual con 'Voalá Station', una innovadora propuesta de danza aérea, teatro, música en vivo y acrobacias desarrolladas a más de quince metros de altura sobre el público, donde el cielo se convierte en el auténtico escenario de una historia llena de poesía, emoción y movimiento.

La programación concluirá el 5 de septiembre en la Caseta de los Jardinillos con una nueva edición del Fanátiko Fest, consolidado ya como una de las grandes citas musicales previas a la Feria de Albacete. El festival contará como cabeza de cartel con el artista puertorriqueño Noriel, acompañado por Alex Martini, Albert González, Iván Ortiz, Belén Jurado, Nino Pérez & Jesús Moreno (Bali), Bastidas & Cortés (El Secreto), Colomer (La Teja), Calleja (Gabbana), Eros (Sky), Rayan (Bindi), Loren Lillo (Oh La La), Alex Quintanilla (Canalla) y Nelson Varro & Almodóvar (Nativa), reuniendo algunas de las principales propuestas de la música urbana y electrónica.

Las entradas estarán disponibles en las páginas oficiales de venta a partir del día 3 de agosto y de forma física a partir del día 18 del mismo mes.

UNA EDICIÓN "MUY ESPECIAL"

Según ha señalado Serrallé, "el Festival de Albacete alcanza este año una edición muy especial, cumplir setenta años supone reconocer una trayectoria que forma parte de la historia cultural de nuestra ciudad y, al mismo tiempo, asumir el compromiso de seguir ofreciendo una programación de máxima calidad, diversa, abierta a todos los públicos y capaz de convertir a Albacete en un gran escenario".

La responsable municipal de Cultura ha destacado que se ha vuelto a diseñar "una programación ambiciosa, equilibrada y pensada para que todos los albaceteños y quienes nos visiten encuentren propuestas que les emocionen".

Elena Serrallé ha querido agradecer el trabajo realizado por los técnicos del Servicio de Cultura y Festejos, empresas promotoras, artistas, productores, personal municipal y todas las personas que hacen posible que una programación de esta envergadura pueda salir adelante, subrayando que "detrás de cada espectáculo existe un enorme trabajo de planificación y coordinación que permite seguir consolidando el Festival de Albacete como un referente cultural dentro y fuera de nuestra ciudad".

La concejala ha insistido además en que "seguimos apostando por una cultura de calidad, accesible y plural, que genera actividad económica, dinamiza la ciudad, proyecta la imagen de Albacete y convierte el Festival en uno de los grandes motores culturales del verano español".

El programa del 70º Festival de Albacete se desarrollará entre los días 24 de agosto y 5 de septiembre, utilizando diferentes espacios culturales y escénicos de la ciudad como