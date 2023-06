Dar protagonismo a los jóvenes, reto de Rafael Ruiz en la Asociación Empresa Familiar de C-LM tras sustituir a De Mesa

TOLEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Ignacio de Mesa deja la Presidencia de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha para estar en la Junta Directiva como vocal y será sustituido por el hasta ahora vicepresidente, Rafael Ruiz, que ha abogado por dar un mayor protagonismo a los jóvenes dentro de la organización.

En declaraciones a los medios, en un receso de la Asamblea General de la Asociación, De Mesa ha explicado que la Asamblea ha celebrado hasta el momento la rendición de cuentas, la aprobación de presupuestos y la renovación de cargos de Junta Directiva.

En ese sentido, ha indicado que ya no se ha presentado como candidato a la Presidencia y que le sustituye el hasta ahora vicepresidente primero, Rafael Ruiz. "Yo me quedo de vocal y procuraré seguir prestando servicios a la asociación, como he procurado a lo largo de toda mi vida estar prestando servicios a la sociedad en la que vivo, de lo cual me siento satisfecho y orgulloso", ha apuntado.

Preguntado por la renovación de la Junta Directiva, De Mesa ha indicado que hay una parte de renovación y otra de continuidad con Rafael Ruiz al frente y la creación de dos vicepresidencias ocupadas por dos mujeres jóvenes "de absoluta confianza" y una de ellas, además, presidenta del Foro de Jóvenes de la Asociación.

Una apuesta por los jóvenes que, ha señalado, "es vital" en la estructura que la asociación ha ido montando a lo largos de los años y que permite una planificación a largo plazo, por lo que ha calificado de "fundamental" en una empresa familiar tener a la nueva generación participando en todas las actividades de la asociación.

A lo que ha unido también la Escuela de Sucesores de la organización, de la que ha sostenido que está dando "un resultado excepcional". "Lo que estamos haciendo es proyectando hacia futuro para hacer las cosas lo suficientemente bien como para poder decir que lo que has hecho ha aportado valor a lo que teníamos".

BALANCE DE SU PRESIDENCIA

De Mesa ha hecho un balance de su presidencia en la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha para resaltar la situación vivida con el COVID, la inflación o la guerra de Ucrania y que las empresas familiares de la región han "sabido superar". "Eso ha sido difícil", ha apuntado, al igual que la pérdida de "mucha gente que se ha quedado en el camino y luego, obviamente, también las consecuencias económicas".

"Hemos tenido la pandemia, la inflación, la guerra de Ucrania. Todo esto ha pasado y tenemos que decir con orgullo que las empresas familiares han tenido mayor capacidad de resistencia precisamente por la involucración de todos para conseguir que se mantenga en activo y pueda ser cedida a las generaciones siguientes", ha argumentado.

Es por ello por lo que se ha mostrado satisfecho y ha indicado que demuestra que la empresa familiar planifica a largo plazo. "Hay que saber planificar y hay que tener claras las ideas para que no te encuentres con un escenario que no puedas superar", ha concluido.

RENOVACIÓN DE LA NUEVA JUNTA

De su parte, el nuevo presidente de la organización ha apuntado que la nueva Junta Directiva ha renovado la Presidencia y se ha añadido una vicepresidenta adicional, que es la que le corresponde a la persona que dirige el Fórum de Jóvenes.

"Queremos darle mayor protagonismo a los jóvenes, a los posibles sucesores, para que el día de mañana estén lo mejor formados posible y que sean conocedores de todo lo que les afecta alrededor, tanto a nivel regulatorio como a nivel de la propia gestión y, lógicamente, por la responsabilidad de cada uno dentro de su empresa", ha manifestado.