El Debate sobre el Estado de Guadalajara llega a su fin, marcado por los reproches entre portavoces de PSOE, PP y Vox

El PP recrimina a Rojo su política de "tierra quemada" y Vox le llama "miedoso y cobarde"

GUADALAJARA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Guadalajara 2020 ha estado muy marcado por la "bronca" y los reproches mutuos, especialmente entre los portavoces del PSOE, PP y Vox, a lo que el alcalde, Alberto Rojo, ha respondido que "este equipo de Gobierno ha apabullado" con iniciativas que no le cabe duda de que van a mejorar la vida de las personas.

Un debate que se ha prolongado unas cuatro horas y media y que ha cerrado el alcalde respondiendo a las intervenciones de todos los portavoces, especialmente agrias y broncas, de formaciones como Vox, que pronto recibiría la respuesta del PSOE y los matices y sugerencias del PP.

Tras repasar con anterioridad algunas de las 111 medidas implementadas en este año de mandato por su equipo de Gobierno, el alcalde ha señalado que "ha sido un honor trabajar estos meses", asegurando que tiene la conciencia tranquila porque todas las decisiones adoptadas se han realizado con "rigor y buena fe" pero sabiendo que aún queda mucho por hacer.

El regidor no ha visto pertinente la negativa del portavoz de Aike, Jorge Riendas, de hacer uso del tiempo de intervención que tenía en este debate. De hecho, se ha limitado a hablar 2 minutos 45 segundos, a lo que Rojo le ha pedido que reduzca "su ansiedad".

Ante los duros calificativos y reproches del portavoz de Vox, Antonio de Miguel, refiriéndose al alcalde como "miedoso, cobarde, caduco, repetitivo", entre otros, Rojo se ha limitado a recriminarle su "discurso de manual" y le ha dicho que no le iba a ayudar a tener ningún titular en respuesta a sus aportaciones "dañinas e intolerantes" para la ciudad.

Además, ha anunciado que estudiará si tiene que tomar alguna medida ante las alusiones formuladas por De Miguel, refiriéndose a él como "asesino".

Al portavoz del principal partido de la oposición (PP), Jaime Carnicero, le ha recriminado a Rojo no estar a la altura de las circunstancias en esta pandemia y querer "enfangar, liar y mentir" y ha lamentado que "desde el primer día" no haya sido "nada constructivo".

Y es que Carnicero le había acusado previamente de practicar una política de "tierra quemada" para "borrar de un plumazo" los doce años de Gobierno de Antonio Román, y de estar siempre "mirando por el retrovisor" y más preocupado por su imagen y su carrera política basada en la "sumisión", que de otras cuestiones como el "colapso" en el hospital.

Al portavoz de Unidas Podemos-IU, José Morales, le ha agradecido su tono constructivo acogiendo algunas de sus propuestas en materias como la medioambiental o en la referida a las escuelas infantiles, agradeciendo su posición "crítica" pero "muy constructiva".

Una exposición en la que no ha querido dejar de hacer referencia a las inversiones realizadas especialmente en el Servicio de Bomberos, asegurando que "sintió vergüenza" cuando visitó las instalaciones y avanzando la firma con la que arranca la licitación para la redacción del proyecto del nuevo parque y que en la próxima semana empezarán los trabajos de estudios geotécnicos en la parcela de la Avenida de Francia.

"Estamos ordenando lo que no tenía orden" ha dicho alcalde, lamentado especialmente que el PP "no sea responsable y no esté a la altura" dejando para después la labor de oposición.

Muy dura en su intervención ha sido la portavoz del PSOE, Sara Simón, quien ante las previas acusaciones del portavoz de la formación Vox ha tachado de "miserable y ruín" a Antonio de Miguel, no desdiciéndose ni siquiera cuando en su turno de intervenciones se lo ha pedido Carnicero recriminándole la bajeza de acudir al insulto.

En este sentido, Simón se ha limitado a señalar que ella no había insultado a nadie, se había limitado a definirlo en respuesta a las acusaciones vertidas por De Miguel acusando al equipo de Gobierno de asesinar.

Ha sido un debate tenso, largo, y marcado también por la pandemia y por las medidas adoptadas en este tiempo, las inversiones realizadas y en el que, de acuerdo al reglamento, la mayor parte del turno de palabra ha sido para el alcalde, más de dos tercios del total del tiempo.

De su lado, desde Ciudadanos, socio de Gobierno, su portavoz, Israel Marco, no ha querido dejar pasar por alto el "sello" que en este Ejecutivo municipal tiene la formación naranja, defendiendo su papel como "voz de consenso" y asintiendo en el buen funcionamiento del acuerdo con el PSOE en base a que ambos priorizan el interés común por delante de las siglas.

El alcalde ha cerrado su intervención dirigiéndose al equipo de Gobierno (PSOE y Cs) y agradeciendo a sus concejales el apoyo y el trabajo realizado, pero sabiendo que aún quedan grandes retos en favor de la ciudad.