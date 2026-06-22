El Debate del Estado del Municipio de Cuenca se celebrará el 29 de junio

Archivo - Fachada del Ayutamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Debate del Estado del Municipio de Cuenca tendrá lugar el próximo lunes, 29 de junio, previo al pleno ordinario del mes de junio, según informa el Ayuntamiento de la capital conquense.

Este debate se celebra en Cuenca desde el año 2020 y el Reglamento Orgánico Municipal establece que tiene que celebrarse en el primer semestre del año.

Esta documento regula también los tiempos de los que dispondrá cada uno de los cinco grupos municipales que analizarán el estado de la ciudad.

En total serán tres los plenos a los que tendrán que asistir los concejales de la Corporación municipal de Cuenca en este mes, ya que también está programado para este viernes, 26 de junio, el de presupuestos, en el que salvo sorpresa, el equipo de Gobierno formado por PSOE y Cuenca nos Une sacará adelante las cuentas con el apoyo de Cuenca en Marcha, la coalición Podemos-IU, con la que han llegado a un acuerdo a cambio de una batería de medidas anunciadas hace unos días.