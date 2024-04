El debate fiscal se salda con Vox contra las autonomías, PP contra Page y PSOE lamentando "el Día de la Marmota"

TOLEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha albergado en su jornada ordinaria de este jueves un debate sobre fiscalidad en el que el Grupo Parlamentario Vox ha centrado su intervención en cargar contra el Estado de las Autonomías; el PP ha insistido en acusar al presidente regional, Emiliano García-Page, por "perjudicar" al bolsillo de los castellanomanchegos al no oponerse a los privilegios para Cataluña; y los socialistas lamentando lo que consideran un nuevo "día de la marmota" en el argumentario de la oposición.

Por parte de Vox, el diputado Luis Juan Blázquez abría fuego trayendo al Parlamento castellanomanchego las propuestas de su partido a nivel nacional, poniendo el acento en la necesidad de "incrementar la perspectiva de las familias".

Así, propone "fortalecer" a esas familias simplificando el IRPF a dos tipos únicos, el 15% para rentas de hasta 70.000 euros y el 25% de ahí en adelante. A esto suma además la reducción de cuatro puntos de este tramo por cada hijo, de forma que una familia de cuatro hijos "puede llegar a pagar sólo el 9%" de IRPF.

Igualarse a Cantabria, Andalucía o Galicia en el impuesto de sucesiones y donaciones; o bonificar al cien por cien el impuesto sobre patrimonio son otras de las propuestas de Vox.

"Cada vez es más complejo el sistema fiscal y las familias no pueden más, los negocios no pueden más. Los números no mienten y España con gobierno comunista es el que más sube los impuestos", ha asegurado el parlamentario. Además, ha hablado de la próxima reforma del sistema de financiación, donde "todos los partidos quieren dividir España en 17 reinos de taifas".

Tanto PP como PSOE "hablan de infrafinanciación cuando han creado a 17 estados" dentro de España con "chiringuitos". "El bipartidimos habla de cambiar la financiación pero España necesita un modelo territorial que no traiga más división y pobreza", ha reclamado.

PP, A VUELTAS CON LA AMNISTÍA

El PP, en boca de su diputado Santiago Serrano, ha abundado en su discurso de que el presidente regional "defiende que trabaja por una España sin privilegios" mientras "apoya en el Congreso la ley de amnistía".

Apoya, a su juicio, el Gobierno regional también el método de "freír a impuestos" a los castellanomanchegos al no elevar la voz a la posibilidad de que Cataluña imite el cupo vasco.

Esta acción política se debería demostrar "actuando" y no "con palabras", por lo que ha pedido que García-Page "inste a Pedro Sánchez" a no continuar con la senda de "privilegios" para Cataluña, que terminarían con la "equidad" de todos los españoles.

"Tienen la oportunidad de dejar de ser hipócritas y dejar de apoyar los privilegios a Cataluña. Sus acuerdos con Junts nos perjudican y sus acuerdos imposibilitan el principio de igualdad de todos los españoles", ha indicado.

Son, a su juicio, 325 millones de euros menos los que le tocarían a Castilla-La Mancha si el acuerdo con el independentismo sigue adelante.

PSOE: "EL DÍA DE LA MARMOTA"

El socialista Fernando Mora, de su lado, ha lamentado que este Parlamento viva "el día de la marmota" en cuanto a debatir sobre financiación. Un día, el de la marmota, que da una previsión sobre el invierno. "Que será frío, que será gris".

Ha pronunciado estas palabras dirigiéndose a Vox, "que dicen que son constitucionalistas pero quieren tirar la Constitución hacia abajo" por su ataque al Estado de las Autonomías, "que aparece en el título preliminar" de la Carta Magna.

También ha reparado en que antes del Estado de las Autonomías "funcionaba un Estado de 50 provincias, con 50 administraciones, que resultaron ineficaces", porque "no dieron solución a los problemas de España".

Tras asegurar que le resulta "inverosímil" la premisa defendida por Vox, ha cargado también contra su ansia de no aumentar el número de diputados, ante lo que ha expuesto que hay menos parlamentarios que en La Rioja, "que tiene el 10% de la población de Castilla-La Mancha".

Dirigiéndose al PP y a Santiago Serrano, le ha afeado que en la sede del Parlamento castellanomanchego no hable de la región y se limite a hablar "de Pedro Sánchez".

Un argumento basado en que el 'popular', en su opinión, ha hablado más de "Cataluña" que de los intereses regionales, punto en el que ha lamentado que el PP "trate de echarle la culpa a Page" de todo el problema relativo a los independentistas.

"Ese es su problema. Tienen fijación por determinadas cosas, por lanzar consignas. Lancen las que quieran, pero Page tiene el crédito suficiente de los ciudadanos", ha aseverado.

RUIZ MOLINA:

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cerrado este debate recordando al PP que ellos, al gobernar la región, "duplicaron la deuda pública" al mismo tiempo que "subieron impuestos", algo que tendría que analizarse "en un laboratorio de universidad".

Su respuesta a este experimento es que, "efectivamente, el PP está en contra de los servicios públicos" como única justificación al resultado de las políticas 'populares'.

En pleno debate fiscal, ha puesto encima de la mesa lo que a su juicio ocurre en las grandes ciudades de la región donde el pasado mes de junio cambió el gobierno en favor de los 'populares', haciendo una particular radiografía en la que, asegura, "se han duplicado tasas deportivas o se ha subido el recibo del agua".

Subida de tasas culturales en Villarrobledo, de basuras en Puertollano o de IBI en Ciudad Real han sido algunos de los ejemplos esgrimidos por Ruiz Molina para cargar contra la doble moral del PP en sede parlamentaria.

"Cuando ustedes gobierno siempre hacen lo contrario de lo que vienen diciendo. Me gustaría que fueran rigurosos al hablar de números", ha pedido el consejero.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

En el debate ha salido adelante por la mayoría socialista una propuesta de resolución en la que viene respaldar los compromisos en materia de fiscalidad entre el Gobierno regional y los agentes sociales, al tiempo que anima al Ejecutivo "a seguir trabajando para un modelo de financiación adecuado para Castilla-La Mancha".

Vox, de su lado, no ha visto la luz verde a su intención de simplificar tasas y burocracia al implementar empresas, parar el "expolio fiscal" a Castilla-La Mancha, bajar el IVA a productos esenciales como pañales o productos geriátricos o aumentar los incentivos fiscales para las familias.

El Partido Popular tampoco ha recabado el apoyo suficiente en una propuesta de resolución en la que han colado peticiones destinadas a bloquear las negociaciones con Junts a cuenta del cupo catalán. Una petición parlamentaria en la que también querían deflactar el tramo estatal de IRPF modificando los mínimos personales y resto de deducciones "para compensar la inflación acumulada".