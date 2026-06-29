Declarado un incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) en el que trabajan 25 medios y 120 personas

Incendio en Calzada de Calatrava - JCCM

CIUDAD REAL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 medios y 109 personas trabajan en el incendio que se ha declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) y que se ha declarado en Nivel 1.

Tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, el nivel de alerta se ha establecido por afección de humo a la pedanía de Huertezuelas.

Asimismo, se ha cortado la carretera CR-P 5041. Trabajan en la zona 9 medios aéreos, 18 medios terrestres y 120 efectivos.

El fuego se ha detectado a las 14.36 horas por parte de un vigilante fijo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado en su cuenta de X que el Plan Infocam trabaja en la extinción del incendio, por lo que ha pedido mucha precaución y seguir las indicaciones del personal desplegado, ya que "son días de mucho riesgo en el medio natural".