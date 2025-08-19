Declarado un incendio en Enguídanos (Cuenca) en el que trabajan 46 efectivos

CUENCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 efectivos trabajan en estos momentos en las labores de extinción del incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Enguídanos (Cuenca).

Un fuego que era detectado a las 13.52 horas por un vigilante fijo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Concretamente, tres medios de extinción aéreos y 8 terrestres están desplazados en el lugar para sofocar las llamas.

Hasta 17 medios y 65 personas han llegado a trabajar en las labores de extinción.