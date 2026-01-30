Declaran culpable de asesinato al hombre acusado de matar a su mujer en Montemayor (Córdoba)

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio contra el hombre acusado de matar en 2022 a su mujer por una supuesta infidelidad en el pueblo cordobés de Montemayor lo ha declarado culpable de asesinato por unanimidad este viernes en la Audiencia Provincial de Albacete, tras varios días de deliberación.

La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de 20 a 25 años, en su mitad superior, por las agravantes de parentesco, alevosía y ensañamiento, según han considerado demostrado los miembros del jurado, y ha mantenido la indemnización de más de 250.000 euros para los familiares de la víctima.

El portavoz del jurado ha añadido que no ha quedado demostrado que la mujer asesinada mantuviera una infidelidad con su sobrino, menor de edad, si bien existían rumores. "Ningún testigo lo ha confirmado, más allá de la declaración de un amigo del acusado cuya declaración es incoherente y contradictoria", ha explicado ante la magistrada.

Respecto al vídeo que grabó ese mismo testigo a escondidas de la supuesta infidelidad y que el jurado visualizó durante el juicio, el portavoz ha aclarado que "si bien se ve una complicidad entre ambos, no queda claro que se estuvieran besando o dando un abrazo".

Los miembros del jurado han declarado probado que el acusado fue quien causó "a propósito" la muerte de la víctima. "No presenta ningún trastorno intelectual y era consciente de que acometer 10 cuchilladas podrían causar la muerte de su mujer y no le importó", ha justificado el portavoz.

El encausado, el día de los hechos y según ha visto probado el jurado, decidió acabar con la vida de su pareja el día que su amigo le enseñó el vídeo de la presunta fidelidad, enfrentándose a ella esa noche en la vivienda que compartían con otros trabajadores migrantes en el pueblo cordobés.

La mujer intentó huir y buscar ayuda, pero fue finalmente alcanzada por su marido en un camino a las afueras del pueblo, donde fue apuñalada "en un ataque rápido y sorpresivo del que no pudo defenderse".

Tras el ataque, el marido la recogió con el coche y la dejó malherida en la puerta del domicilio, confesando a los otros inquilinos que había "pinchado" a su mujer y que se iba a dar a la fuga.

"El informe médico y forense ha demostrado que fueron esas puñaladas las que causaron la muerte" debido a la pérdida de sangre, ha continuado el portavoz durante la entrega del veredicto.

Pese a su huida, una vez que el asesino fue localizado por los agentes del operativo en el pueblo conquense de San Clemente, el jurado ha considerado "que no se opuso a su detención y que colaboró con la reconstrucción de los hechos de una manera relevante".

Desde el principio, la defensa del encausado reconoció los hechos, si bien había solicitado que el delito se considerara homicidio, en lugar de asesinato, alegando que todo fue consecuencia de un arrebato.

Otra de las conclusiones del jurado ha sido que no han considerado probado que el motivo del asesinato fuera una cuestión de género. "Si bien ha quedado acreditada la cultura machista del acusado, no se puede saber si este fue el motivo que lo llevó a matar a su mujer", han aclarado durante la lectura del veredicto.

Tampoco han visto demostrado que el descubrir la presunta infidelidad lo llevara a "un estado de ira que afectada su entendimiento y voluntad", descartando los atenuantes de arrebato u obcecación que pedía la defensa.

El jurado ha concluido considerado que el enjuiciado no es merecedor de suspensión de pena o indulto.