Decretan secreto de sumario en el caso de los restos óseos encontrados en una finca de Valdepeñas

ALBACETE, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado número 2 de Manzanares ha decretado secreto de sumario en la investigación de los restos óseos hallados este martes en una finca cercana a la localidad de Valdepeñas en el marco de la investigación de la desaparición de Juan Miguel Isla en 2022.

Lo ha indicado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, donde ha señalado que se han intensificado las labores de investigación sobre el terreno.

A preguntas de los medios, Tierraseca ha explicado que los restos óseos todavía están pendientes de identificación, pero que el caso se enmarca dentro del dispositivo de búsqueda del empresario Juan Miguel Isla, desaparecido en Valdepeñas en julio de 2022.

El delegado no ha podido avanzar nada más, pero ha señalado que se trata de un indicio "importante" y que, una vez se identifiquen dichos restos, se podría dar por concluida la investigación.

De otro lado, no ha descartado que la desaparición de Isla pueda estar relacionada con la desaparición de otro hombre en 2019. "No se descarta que estén vinculadas, aunque se sigue investigando la desaparición de esas dos personas por separado, no podemos concluir que estén relacionadas las dos", ha finalizado.