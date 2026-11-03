Defensa niega que el acusado de asesinato machista e incendio en Albacete cometiese los hechos y pide absolución

Vista del juicio en la Audiencia Provincial de Albacete. - TSJCM

ALBACETE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de P.L.B., el hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental y provocar un incendio en la vivienda para ocultar el crimen en diciembre de 2022 en Albacete, ha defendido la inocencia de su cliente solicitando la absolución para el mismo durante la primera sesión del juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Albacete.

Tras la elección del jurado, compuesto por 7 mujeres y 2 hombres, han sido expuestos los cargos y ha llegado el turno de la fiscalía y los letrados. Durante su intervención, la abogada de la defensa ha sostenido que "cuando una decisión puede privar décadas de prisión de una persona, la libertad, la justicia, exige que en esta institución de jurado existan pruebas", argumentando que "su inocencia es lo que se presume".

En este sentido, ha planteado que su representado "siempre mantuvo la misma versión" según la cual "existió una discusión, pero A.C.G. estaba viva cuando abandonó el domicilio".

"No vamos a discutir eso", ha señalado la letrada, defendiendo que "causar lesiones no significa necesariamente cometer un homicidio".

Sobre las pruebas, ha apuntado que "los informes forenses se hablan de que son lesiones compatibles", pero ha advertido que "causar lesiones no significa necesariamente cometer un homicidio".

En cuanto al incendio, ha subrayado que "cualquier persona sabe que un incendio no oculta los vestigios de una agresión o de un crimen".

Finalmente, ha planteado que su cliente lleva en prisión desde 2022, tiempo en el que ha ido "ingresando en la cuenta de consignaciones del juzgado para poner a disposición de los familiares", aunque advirtiendo que "pagar esa indemnización no significa reconocer" los hechos de los que se le acusa.

LA FISCALÍA MANTIENE LA PETICIÓN DE 40 AÑOS DE PRISIÓN

De su lado, la Fiscalía se ha ratificado en su descripción de los hechos, afirmando que "ocurrieron tal y como se les ha leído y que se describen, por quien les habla, en el escrito de acusación". Así, ha sostenido que en la madrugada del 9 al 10 de diciembre de 2022, P.L.B. acabó con la vida de la víctima, mediante golpes en el cráneo y tórax, provocando posteriormente el incendio para ocultar los hechos. Unos hechos por los que se ha ratificado en la petición de penas de 25 años de prisión por asesinato con agravantes de parentesco, así como 15 años por incendio provocado.

Además, ha solicitado indemnizaciones a la madre en la cantidad de 70.000 euros, y a la hermana en la cantidad de 27.000 euros respectivamente.

El fiscal ha argumentado que, en base a la investigación, "es evidente que esta señora presentaba unas lesiones" que le habrían causado "la muerte" por afectarle a órganos vitales.

Para la Fiscalía, la culpabilidad de P.L.B. carece de dudas, dado que "las únicas personas que estaban en ese domicilio eran esa señora y el acusado".

Además, ha subrayado la incapacidad de defensión de la víctima por haber consumido alcohol como demostraron las pruebas toxicológicas forenses. También ha sostenido que el incendio en la vivienda de la víctima fue "no fortuito" y fue "causado por la intervención humana", y que "la muerte de esta señora se produjo antes con carácter previo al incendio".

En la misma línea, la acusación particular, en representación de la madre y la hermana de la víctima, ha sostenido una versión "muy parecida, prácticamente similar a la del Ministerio Fiscal" en el relato de los hechos, aunque ha elevado la petición de penas a 45 años, al incrementar la solicitud por incendio provocado a 20 años.

También incrementa la petición de indemnizaciones, hasta los 99.232,15 euros para la madre y a 30.853 euros para la hermana.

"Nosotros creemos, al igual que el Ministerio Fiscal, que todas las pruebas que se van a practicar van a demostrar que el acusado es responsable de esos hechos de los que se le acusa", ha planteado el abogado.

El letrado de la acusación particular ha subrayado que su intención no es que el jurado se deje llevar por "compasión hacia su familia", sino por "las pruebas". "Son las que le van a permitir a ustedes cumplir su misión", ha señalado.

Además ha defendido la tipificación del delito como "asesinato" frente a la posibilidad de que se trate de un "homicidio".

También la acusación popular, por parte de la Junta, ha defendido que su posición "es que el acusado cometió el hecho que se le imputa y que esta comisión se realizó como consecuencia de esos golpes que han sido descritos y causando definitivamente la muerte a la víctima" y que "además entendemos que tratando de esconder estas lesiones previas y esta muerte, se cometió un incendio".

La acusación particular ha respetado la petición de penas solicitada por la fiscalía, de 40 años en total. Sin embargo, ha elevado la solicitud de indemnizaciones a 170.000 euros para la madre y 40.000 euros a la hermana de la víctima.

Concluida la primera vista, el juicio con jurado continuará este miércoles y, previsiblemente, hasta el 13 de noviembre, con los distintos testimonios.