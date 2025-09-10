Una delegación china de Jiangxi acercará este jueves su cultura al alumnado del 'Sefarad' y de la Fábrica de Armas

TOLEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación oficial de la provincia de Jiangxi (China) va a visitar este jueves, 11 de septiembre, el toledano IES 'Sefarad' y el campus de la Fábrica de Armas, en el marco de un encuentro de intercambio cultural y educativo entre la provincia de Jiangxi y la región de Castilla-La Mancha.

La delegación estará encabezada por Chen Jun, subdirector de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular de la Provincia de Jiangxi, e integrada por representantes de la Universidad Abierta de Jiangxi, del Gobierno Popular de la Ciudad de Ji'an y del Gobierno Popular de la Ciudad de Longnan, según informa el Gobierno regional.

Acompañarán a la delegación Hou Yongfeng, consejero de Educación de la Embajada de la República Popular China en España, y Xu Haiyan, Directora por la parte china del Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha.

A partir de las 11:00 horas, durante la visita al 'Sefarad', se mostrará al alumnado una exhibición de artesanía tradicional de Jiangxi, como cerámica y telas, con el objetivo de acercarles a la riqueza cultural de esta provincia china. A esta actividad asistirá también el delegado de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez Muñoz, y el director del instituto, Oliver Garvín.

Posteriormente, a las 12.00 horas, la delegación se desplazará al campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde será recibida por el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales, Raúl Martín Martín.

En esta reunión de trabajo se abordarán temas relacionados con el fortalecimiento de los lazos culturales y educativos entre China y España, así como nuevas oportunidades de colaboración académica e institucional.

Esta visita, organizada con la colaboración de la UCLM y el Instituto Confucio de Castilla-La Mancha, refuerza el compromiso mutuo de impulsar el entendimiento, la cooperación y el intercambio en el ámbito cultural y educativo entre la provincia de Jiangxi y la región de Castilla-La Mancha.