La Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo de Toledo lanza la iniciativa 'Café de Trabajo'

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Toledo pone a partir de este lunes una iniciativa pastoral bajo el título 'Café de Trabajo', un ciclo mensual de encuentros abiertos que busca situar el trabajo humano en el centro de la dignidad de la persona, promoviendo espacios de diálogo, reflexión y fraternidad cristiana.

El primer encuentro tendrá lugar el lunes 20 de octubre de 2025, de 18.00 a 19.00 horas, en los Salones de Apostolado Seglar de la Parroquia de San Julián, bajo el lema 'El trabajo en el centro de la dignidad humana', según ha informado la Archidiócesis en nota de prensa.

Inspirado en las palabras del Papa Francisco, "no hay peor pobreza que la que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo", este proyecto quiere ser una respuesta eclesial al sufrimiento y la precariedad que marcan la vida de tantos trabajadores y trabajadoras.

Desde la Delegación de Pastoral del Trabajo se afirma que "el trabajo necesita ser pensado, acompañado y humanizado", especialmente en un contexto social donde el empleo ha dejado de ser garantía de dignidad para convertirse con frecuencia en fuente de exclusión o ansiedad.

Un espacio de escucha y comunidad 'Café de Trabajo' se desarrollará de octubre de 2025 a junio de 2026, con una cita mensual un lunes de cada mes.

Cada encuentro tendrá una duración de una hora y combinará testimonios, diálogo libre y reflexión compartida en un ambiente informal, cercano y fraterno.

El ciclo abordará temas tan actuales como la precariedad juvenil, la mujer trabajadora, las migraciones laborales, la justicia salarial, la tecnología y el sentido espiritual del trabajo.

Participarán ponentes procedentes del ámbito eclesial, social, sindical y académico.

Con esta propuesta, la Delegación de Pastoral del Trabajo busca renovar la presencia de la Iglesia en el mundo laboral, ofreciendo un espacio cálido y comprometido donde "escuchar el clamor del trabajo y responder desde el Evangelio".

El proyecto nace del deseo de construir una pastoral del trabajo viva, encarnada y profética, capaz de mirar a los ojos a los trabajadores y trabajadoras y acompañar sus luchas, sus heridas y sus esperanzas.

'Café de Trabajo' quiere reavivar la mirada esperanzada desde el mundo del trabajo, recordando que toda labor humana, desde el esfuerzo cotidiano hasta la búsqueda de empleo, puede ser expresión de amor, servicio y vocación.