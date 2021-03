Delegación del Gobierno autoriza 13 concentraciones por el 8M en C-LM y pide que se respete la seguridad

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha autorizado la celebración de 13 concentraciones en Castilla-La Mancha por el Día Internacional de la Mujer que se celebrará este lunes 8 de Marzo, insistiendo a los convocantes en que respeten las medidas de seguridad derivadas del COVID-19, tales como distancia de seguridad o uso de mascarilla.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, consultadas por Europa Press, de estas 13 concentraciones por el 8M, cuatro son en la provincia de Toledo, tres en la de Albacete, dos en la de Ciudad Real, una en la de Cuenca y tres en la de Guadalajara.

En total, para este lunes hay convocadas en la Comunidad Autónoma castellanomanchega 15 concentraciones, ya que a éstas 13 por el Día de la Mujer se suman dos convocada por los pensionistas, una en la provincia Toledo y otra en la provincia de Ciudad Real.

Desde el departamento que dirige Francisco Tierraseca han apuntado que "siempre" se les ha aconsejado o recomendado a los convocantes que no celebren estas manifestaciones debido a la pandemia. "Pero sí deciden hacerlo, se les insiste en que tienen que respetar todas las medidas de seguridad (distancia seguridad, mascarilla)", añaden.

No obstante, afirman que se pondera y prima el derecho de reunión o concentración y que no se han prohibido estas concentraciones. "Solo en algunos casos, a tenor de los informes recibidos y valorando movilización por movilización, se ha pedido modificar el itinerario o el horario, para no coincidir con otras", subrayan.

RECOMENDACIÓN DE QUE NO SE CELEBREN

La semana pasada, el delegado del Gobierno pidió a subdelegados y subdelegadas en la región que desde sus respectivos departamentos se refuerce la "recomendación" de que no se celebren concentraciones y manifestaciones "en consonancia con la situación sanitaria", en la línea en la que se ha actuado durante todo el estado de alarma.

Tierraseca recordó que cuando se comunica a la Delegación del Gobierno o a las subdelegaciones la celebración de cualquier manifestación o concentración desde que se inició la pandemia, "lo primero que hacemos es aconsejar no celebrar ese tipo de actos, por lo que les pedimos que no las convoquen, no sólo en el ámbito de la celebración del 8 de Marzo".

"Si los convocantes insisten en celebrarla les recordamos las medidas de protección ante la COVID-19: no aglomeraciones, distancias entre personas y uso obligatorio de las mascarillas", concluyó.