Delegación de Gobierno entregará el día 23 los premios Meninas a 7 entidades por su lucha contra la violencia de género

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TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha entregará el próximo lunes, 23 de noviembre, los premios 'Meninas 2026' a un total de siete entidades y asociaciones de la Comunidad Autónoma que han mostrado y muestran su compromiso contra la violencia machista.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa este viernes el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, quien ha detallado que se va a reconocer el esfuerzo que hacen diferentes entidades y personas para luchar contra la violencia de género, visibilizar su labor para que sirva "de ejemplo y estímulo" a otros y reforzar el que "entre todos" se puede acabar "con esta lacra".

Así, las entidades y asociaciones que recibirán este galardón serán Cruz Roja de Castilla-La Mancha por su atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad y gestionar diferentes dispositivos de alojamiento para las víctimas.

También el Centro de Rehabilitación 'Jesús Abandonado' de Toledo por atender a personas con dependencia del alcohol de forma general pero también desde una perspectiva de violencia de género; y el CEIP 'La Paloma' de Azuqueca de Henares por su compromiso con programas en la lucha contra la violencia contra la mujer y la promoción de la igualdad.

Médicos del Mundo Albacete también recibirá un premio 'Menina' por su trabajo con las mujeres inmigrantes, las víctimas de prostitución y contra la mutilación femenina, y la asociación Laborvalía de Ciudad Real por prestar servicios atención a personas con discapacidad intelectual, autismo y problemas de salud mental y activar mecanismos de prevención y evaluación que ayudan detectar cualquier caso de abuso.

Igualmente, será reconocido el programa 'Despiertas' en Cuenca por su contribución a la visibilización y la denuncia de la violencia de género a través del arte, y el turno de violencia de género del Colegio de Abogacía de Toledo y Talavera de la Reina por disponer de un equipo de abogados de guardia permanente para tratar a la violencia de género cuando se interpone una denuncia o se solicita una orden de protección.

NO BAJAR LA GUARDIA

"Es muy importante la lucha que tenemos contra la lacra de la violencia machista y no podemos bajar la guardia", ha indicado Sabrido, quien ha recordado los recursos para las víctimas como el teléfono 016 que deben usar no solo las víctimas sino también su familia o su entorno.

También se ha referido a sistema VioGén para rechazar que parezca que no exista y lamentar que sea criticado. "Es un sistema que está íntegramente integrado en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que garantiza que funciona y funciona bien".

Así, a pesar de las tres mujeres asesinadas en Castilla-La Mancha en lo que va de año víctimas de violencia de género, ha manifestado que en el sistema VioGén hay en la actualidad en Castilla-La Macha más de 5.900 mujeres lo que "es una muestra de que funciona".

Con todo, ha acabado afirmado que la violencia de género existe, para calificar como "un retroceso y una perversión" negarlo "porque es tanto como negar que la mujer está siendo violada y maltratada en su dignidad, en su libertad y en su igualdad".

Por ello, ha alertado sobre las políticas en contra de la libertad, la igualdad y la dignidad de la mujer. "Negar la violencia de género es retroceder contra esa libertad, igualdad y dignidad", ha concluido el delegado del Gobierno.