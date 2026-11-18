Unos cayucos en el muelle de La Restinga, a 10 de noviembre de 2026, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias (España). Se han retirado más de una veintena de cayucos acumulados en el muelle de La Restinga (El Hierro) después de que - Europa Press Canarias - Europa Press

TOLEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha no tiene constancia de que hayan llegado a esta región menores migrantes procedentes de El Hierro, tal y como ha expresado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido.

A preguntas de los medios, tras participar en Toledo en un minuto de silencio en señal de repulsa tras el último asesinato machista confirmado, ha querido precisar que "el reparto que se hace en las comunidades autónomas no tiene que ver con los inmigrantes" sino "con los menores".

El reparto, defiende Sabrido, se debe hacer "de conformidad con la comunidad responsable --la que los tiene--, con las comunidades que los tienen que recibir".

A raíz de este reparto, ha señalado que "Castilla-La Mancha es una comunidad solidaria" mostrándose "convencido de que cumplirá con la ley".

"Y la ley, si lo pide la comunidad autónoma de Canarias, obligará a las comunidades autónomas a recibir los cupos que le corresponden", ha enfatizado.