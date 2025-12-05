Delegada del Gobierno en C-LM pide "acelerar" los protocolos para que casos como el de Salazar no vuelvan a ocurrir

Archivo - La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en la presentación de la carrera de Marsodeto. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha pedido este viernes "acelerar" todos los protocolos en el PSOE para que presuntos casos de acoso como los del exdirigente socialista Francisco Salazar no vuelvan a ocurrir.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Tolón ha señalado que la prioridad "ahora y siempre" debe ser acompañar a las víctimas "de forma eficaz" para que se sientan "acompañadas y arropadas en estos tiempos complicados".

Tras solicitar que se deje actuar a la comisión del PSOE que está actuando, Tolón ha dicho que "lo más importante" es que haya "tolerancia cero" contra cualquier tipo de acoso. "El respeto a las mujeres y la lucha contra la violencia de género tiene que ser una prioridad de todas las administraciones y, por supuesto, que de mi partido lo es y lo será".