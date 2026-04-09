Delegado del Gobierno en C-LM reivindica a Corral de Calatrava como ejemplo de gestión de los fondos Next Generation

El delegado del Gobierno en C-LM, José Pablo Sabrido, en Corral de Calatrava. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

CIUDAD REAL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha reivindicado este jueves a Corral de Calatrava como "un ejemplo de buena gestión y de colaboración entre administraciones" en el aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation.

Durante su visita, Sabrido ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo del medio rural y con el impulso de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, vivan donde vivan los ciudadanos, según ha trasladado la Delegación de Gobierno por nota de prensa.

El delegado ha puesto en valor que los proyectos financiados con estos fondos "han permitido concretar muchas actuaciones en beneficio de la ciudadanía", poniendo en valor la coordinación entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento.

En este sentido, ha subrayado que "la gestión del Ayuntamiento ha sabido aprovechar estos recursos en beneficio de los vecinos y vecinas, con actuaciones como la escuela infantil, las obras públicas, la cultura o la mejora de los servicios", destacando que se trata de "un ejemplo de cómo se aprovechan los fondos en favor de la ciudadanía".

En total, las inversiones vinculadas a los fondos Next Generation en el municipio superan el millón y medio de euros, con actuaciones en ámbitos clave como la educación, la cultura, la sostenibilidad, el empleo o los servicios sociales.

Entre los proyectos desarrollados se encuentran la creación de la escuela infantil, la modernización de infraestructuras culturales, la mejora de la red de abastecimiento de agua, la peatonalización del centro, la renovación del alumbrado público o iniciativas de apoyo social y dinamización cultural.

Por su parte, el alcalde de Corral de Calatrava, Andrés Cárdenas, ha agradecido la colaboración institucional y ha destacado que "los municipios rurales dependemos mucho de esa colaboración estrecha", subrayando que la agilidad en la gestión de estos fondos "se ve plasmada en la calidad de vida de nuestros vecinos".

Cárdenas ha puesto en valor que "cuando se trasladan necesidades a los organismos responsables, la respuesta es inmediata", lo que permite desarrollar proyectos que mejoran los servicios y las oportunidades en el entorno rural.

Asimismo, ha incidido en que estas inversiones suponen un impulso importante para un municipio de alrededor de 1.200 habitantes, consolidando servicios como la escuela infantil, concebida además como recurso comarcal, y avanzando en accesibilidad, sostenibilidad y cohesión social.