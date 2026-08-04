Delegado del Gobierno de C-LM ve "muy eficaz" la manera en la que el Ejecutivo central ha resuelto la crisis de Ceuta

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha calificado este martes como "muy eficaz" la manera en la que el Ejecutivo central ha resuelto la crisis de Ceuta al igual que otras "cuestiones graves" ocurridas en los últimos años como la pandemia, los incendios o la erupción del volcán de La Palma.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno a preguntas de los medios tras el minuto celebrado en la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras los dos últimos asesinatos machistas confirmados en las provincias de Barcelona y Cantabria.

Respecto al reparto de menores, Sabrido ha apuntado que hay un protocolo entre las comunidades autónomas y el Estado, por lo que ha afirmado que "habrá que esperar a que se cumpla".

"Me consta que están siendo muy bien atendidos por Ceuta y que en su momento se resolverá conforme está previsto que se haga".