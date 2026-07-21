El delegado de la Junta en Talavera acusa a Gregorio de "faltar a la verdad" en relación a las plantas de biometano

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez - JCCM

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, ha acusado este martes al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, de "faltar a la verdad" en relación a la instalación de las plantas de biometano en Talavera.

En declaraciones a los medios en la localidad de Navamorcuende, Gómez ha asegurado que es "muy complicado" no solo para la Junta de Comunidades, sino para cualquier empresa o cualquier institución que quiera venir a Talavera, llegar y entenderse con un alcalde como José Julián Gregorio, que, según ha afeado, "no le importa faltar a la verdad, que no le importa actuar como "un fariseo" de cara a la opinión pública y "hoy dice blanco y mañana dice negro".

"Ahí está la hemeroteca y quien manifiesta que es una buena noticia para la ciudad que vengan nuevas empresas refiriéndose a las plantas de biometano es José Julián Gregorio; es su gobierno el que asegura que está trabajando conjuntamente con las empresas para instalar plantas de biometano en Talavera y no es la Junta ni Page quien dice a las empresas de biometano ir aquí o ir de allí".

"Quien recibe a estas empresas es José Julián Gregorio, son los concejales de su equipo de gobierno y quien dice que es una buena noticia es José Julián Gregorio", ha insistido el delegado de la Junta en Talavera.

Además, ha insistido que quien emite informes socioeconómicos y urbanísticos que dicen que estas plantas crean empleo, dinamizan la economía en Talavera y que no se identifican efectos sinérgicos negativos es "José Julián Gregorio y es su equipo de gobierno y el ayuntamiento que él dirige". Y en este caso --ha dejado claro-- "la Junta de Comunidades no emite ninguna de estas opiniones".

"La Junta de Comunidades lo que hace es cumplir con la Ley de Evaluación de Ambiental y, en función de los informes y de los trámites proceptivos, emite una declaración de impacto ambiental o una autorización ambiental integrada", ha defendido David Gómez.

Finalmente, ha insistido en que es José Julián Gregorio quien se reúne con las empresas, quien dice que es una buena noticia que vengan y así --ha apuntado-- aparece reflejado en la página web municipal y así aparece reflejado en los documentos que el Ayuntamiento de Talavera dirige a la Junta de Comunidades.