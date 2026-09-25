Delegados del Sescam acuerdan paralizar el laboratorio de Anatomía Patológica de Toledo y se concentrarán este viernes

Situación a las puertas del laboratorio - CSIF

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de prevención del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han acordado la paralización de la actividad del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo tras detectarse este jueves una situación de "riesgo grave e inminente" para la salud de los trabajadores.

Según informa CSIF, los profesionales afectados presentaron "síntomas objetivos" de intoxicación por un agente desconocido, entre los que se incluyen sangrado nasal, irritación de mucosas, cefalea, sensación de pérdida de consciencia y disminución del nivel de atención, "lo que entraña una elevada probabilidad de sufrir daños graves".

El escrito presentado exige la adopción urgente de las medidas correctoras necesarias para erradicar el riesgo y la comunicación simultánea de esta suspensión de actividad a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, apunta que, a pesar de la gravedad de la situación, el Sescam "no ha presentado las medidas eficaces y eficientes" para garantizar la seguridad y la salud en dichos puestos, habiendo sido advertida previamente de la situación.

Según indica el sindicato, la actividad se encuentra paralizada y a las 11.00 horas de este mismo viernes hay prevista una concentración a las puertas del centro hospitalario.