La exposición se mantienen por debajo de los límites en las nuevas mediciones en Anatomía Patológica de Toledo

Archivo - La nueva Unidad estará ubicada en el Hospital Universitario de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continúa avanzando en las actuaciones que la empresa especializada Serveo está llevando a cabo en el área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo, así como en las medidas de mejora implementadas durante los últimos meses para reforzar la seguridad y salud de los profesionales.

En las últimas semanas se ha registrado un ligero repunte de la sintomatología entre los profesionales de esta área, si bien ninguno de los trabajadores ha requerido baja médica. Esta circunstancia ha llevado a realizar nuevas mediciones, cuyos valores de exposición se mantienen por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente. Asimismo, se mantienen instalados los detectores ambientales continuos para el seguimiento permanente de las condiciones ambientales.

En relación con la petición de paralización de la actividad planteada por los delegados de prevención, la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continuará aportando toda la documentación técnica disponible sobre las actuaciones desarrolladas y los resultados de las mediciones realizadas hasta el momento.

Hasta la fecha, las mediciones efectuadas en el área de los laboratorios mantienen valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente, mientras continúan las actuaciones dirigidas a profundizar en el análisis de la situación y determinar el posible origen de la sintomatología referida por algunos profesionales.

ACTUACIONES

La Gerencia contrató a la empresa Serveo para desarrollar nuevas actuaciones que permitieran profundizar en el análisis de la situación y complementar las medidas que se vienen realizando de forma continuada, tras no haberse identificado hasta la fecha una causa que explique la sintomatología referida por algunos profesionales.

Así, se recibió un primer informe de seguimiento elaborado por un equipo formado por un director de operaciones, un técnico especialista en mantenimiento de instalaciones de frío y producción de calor, una ambientóloga y técnica superior en calidad del ambiente interior, un especialista en prevención de riesgos laborales y un experto en equipamiento médico.

El análisis se ha completado mediante una revisión documental y bibliográfica de la información relacionada con la calidad ambiental interior, los contaminantes oxidativos, los compuestos orgánicos volátiles y las tecnologías de tratamiento ambiental aplicables a edificios sanitarios.

Además, el estudio incorpora un inventario de los subproductos derivados de las sustancias utilizadas en esta área, con el objetivo de ampliar el programa de control mediante registradores en continuo.

Asimismo, se han inspeccionado mediante cámaras los conductos de climatización del área, verificándose de nuevo el correcto sellado de toda la red y, paralelamente, se han ejecutado actuaciones de mejora en el sistema de saneamiento para favorecer la circulación de residuos y minimizar la posible generación de olores.

Además, y entre las actuaciones realizadas se ha llevado a cabo un nuevo estudio de las unidades de tratamiento de aire para comprobar si existen posibles interferencias entre los caudales de impulsión y extracción. Los resultados permitirán definir nuevas medidas de actuación de carácter inmediato.

La Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo mantiene todas las medidas preventivas en el área de los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, como la utilización de los equipos de protección individual, para garantizar la seguridad y salud de los profesionales para que puedan desarrollar su labor con total garantía y tranquilidad.

MÁS DE MIL HORAS DE MEDICIONES

Hasta la fecha, tres empresas, BSA -Seguridad Ambiental-, SGS y Ambisalud, han realizado trabajos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones de ventilación, extracción de aire, climatización y sistemas de mantenimiento de presiones en el área de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, concluyendo que su funcionamiento es correcto.

A estas empresas se ha unido el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental de Ciudad Real (Itquima UCLM), que ha realizado una evaluación de la exposición laboral a contaminantes químicos en el área de los laboratorios, sin resultados concluyentes.

Asimismo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, junto a la empresa concesionaria, han desarrollado de forma continuada actuaciones técnicas de revisión de instalaciones, equipamiento y mediciones, así como vigilancia de la salud de los profesionales.

Hasta el momento se han registrado más de 1.000 horas de mediciones en el área de los laboratorios, con valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente.

La dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continuará informando con transparencia de cualquier avance relevante y mantiene su compromiso con la seguridad de los profesionales, el rigor técnico y la mejora continua de las condiciones de trabajo.