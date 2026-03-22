Delgado (Vox) al alcalde sobre el proyecto en Palomarejos: "Más pérdida de tiempo fue la Capitalidad de la Cultura"

Archivo - El edil de Vox Florentino Delgado. - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico de Toledo, de Vox, Florentino Delgado, ha lamentado el "tono desdeñoso" del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, con relación al proyecto de su Concejalía en el barrio de Palomarejos, después de que el primer edil asegurase que levantar una torre de 20 pisos para viviendas en ese lugar, como proponía Delgado, "no es útil" porque "al final hacemos perder el tiempo" a los ciudadanos.

Palabras ante las que el edil de Vox ha señalado que la "pérdida de tiempo es una expresión relativa" pues, a su juicio, "significa mayor pérdida de tiempo y de recursos la intentona fallida, por estar insuficientemente preparada, de hacer de Toledo Capital Europea de la Cultura en 2031".

"Las declaraciones del señor alcalde chirrían por su tono desdeñoso respecto a ideas y propuestas de compañeros de gobierno, sin existir una mera y simple conversación de contraste o discrepancia interna. O renunciando a tratarlas de forma dialogada, antes de proceder a su desprecio", ha explicado Delgado, en un comunicado a los medios.

Según el edil del equipo de Gobierno, el regidor municipal "está muy preocupado con sus asuntos, propios del alto cargo que desempeña y probablemente no siempre dispone de tiempo suficiente para analizar, estudiar, entender ni comprender todos los asuntos, las ideas y los proyectos de los concejales o de las concejalías del Ayuntamiento".

Algo que, según el concejal de Planificación Urbanística, "puede condicionar, limitar o incluso impedir el diálogo que enriquezca y, en su caso, contribuya a la búsqueda del acierto y del verdadero alcance de dichas ideas y proyectos. Seguramente no sea esa su intención, como tampoco despreciar ideas y proyectos que no le sean propios, sino que humanamente no pueda abarcar tanto", ha detallado.

"No es posible entender que, si no son propias, las ideas ajenas sean consideradas como inútiles y que hacen perder el tiempo a todos, y por tanto, resulten descalificadas directamente y sin matices", continúa Delgado en el texto remitido a los medios, donde señala que tampoco se entiende "sobre todo, cuando no encuentran correlación alguna con la conducta ni con las manifestaciones o declaraciones de esos mismos compañeros de viaje y de gobierno, que de manera continua mantienen las formas y realizan sus tareas de gobierno coordinadamente y con demostrada lealtad".

Finalmente, el concejal indica que, pese a lo ocurrido, "no va a dejar de proponer ideas y propuestas, además de cumplir lo mejor que pueda y sepa con sus tareas de gestión y gobierno. Y lo haré porque no me conformo con cumplir dichas responsabilidades desde el acomodo ni desde la pereza ni desde la rutina de quien se plantee ir cada día a la oficina, para justificar el sueldo. No me interesa".