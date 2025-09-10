Un delincuente con más de cien detenciones roba un vehículo y termina colisionando con otro en Cuenca

CUENCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un varón de 46 años de edad, al que constaban más de 100 detenciones, como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, delito de robo/hurto uso de vehículo y por resistencia y desobediencia.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado 8 de agosto, cuando un agente de Policía Local de Cuenca fuera de servicio, observó un vehículo en actitud sospechosa, con intenciones de acceder a unos garajes, por lo que dio aviso a la Nacional, según ha informado la Policía.

Una vez localizado el vehículo, el conductor desobedeció la orden de alto de una patrulla de la Policía Nacional, iniciando la marcha de forma inesperada, haciendo amago de embestir contra los agentes. Durante la fuga condujo a gran velocidad y de forma temeraria, circulando en sentido contrario hasta colisionar contra otro vehículo.

Tras el choque, emprendió la huida a pie, siendo perseguido por patrullas de Policía Nacional y Policía Local. Finalmente fue interceptado y detenido.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas se pudo comprobar que el vehículo en el que huyó el delincuente había sido robado instantes antes del interior de un garaje de la ciudad y que al presunto autor le constaban más de 100 detenciones.

Una vez registrado el vehículo, los agentes localizaron diversos efectos bajo uno de los asientos: un pasamontañas, pistola simulada y diversos útiles para cometer hechos delictivos contra la propiedad