Una denuncia desde Cuenca acaba desarticulando una red de ciberestafadores a nivel nacional e internacional

CUENCA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Crossbank', ha procedido a la detención e investigación de ocho personas con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, en distintas provincias españolas, por su presunta implicación en una red de estafas tipo Business Email Compromise (BEC), a nivel nacional e internacional; consistente en la interceptación ilícita de comunicaciones entre empresas, alterando facturas legítimas y desviando transferencia económicas hacia cuentas bancarias bajo su control o supervisión.

La operación, llevada a cabo por el Equipo EDITE y el Equipo @, de la Guardia Civil de Cuenca, se inició a raíz de la denuncia presentada en abril de 2025 por el administrador de una empresa con sede en Cuenca, manifestando que había sido víctima de una transferencia fraudulenta por valor superior a los 25.000 euros, realizada tras la manipulación ilícita de una factura legítima remitida por correo electrónico.

Con estos antecedentes los investigadores constataron la existencia de diferentes estafas informáticas a nivel nacional, donde diversos perjudicados denunciaron haber sido víctimas del mismo tipo delictivo. Fruto de las gestiones de investigación practicadas, se consiguió la identificación de ocho personas como presuntas autoras de los delitos de estafa informática, blanqueo de capitales, falsedad documental digital y pertenencia a grupo criminal, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil de Cuenca ha logrado desarticular una red delictiva dedicada a las estafas informáticas tipo BEC, y al blanqueo de capitales mediante falsas ofertas de empleo, consiguiendo la interceptación de fondos bancarios cercanos a los 100.000 euros con destino a cuentas bancarias nacionales e internacionales.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción no 3 de los de Cuenca. La Guardia Civil recuerda la importancia de no acceder a enlaces sospechosos ni facilitar datos bancarios a través de medios no verificados, así como desconfiar de llamadas telefónicas que ofrezcan ofertas de empleo sin respaldo legítimo.