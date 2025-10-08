Deporte y educación vuelven a unirse en la segunda edición de Guadaschool, que duplica este año su participación

GUADALAJARA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este miércoles la segunda edición de Guadaschool, un programa deportivo y educativo que el año pasado echó a andar con gran acogida y que en esta nueva convocatoria duplica su participación, alcanzando los 2.000 alumnos de 17 colegios de la ciudad.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha destacado durante la rueda de prensa que "Guadaschool no es solo una competición, sino un programa educativo con el que queremos transmitir la importancia del esfuerzo, la convivencia y los valores que acompañan al deporte".

La iniciativa se desarrollará del 9 de octubre al 18 de diciembre, con equipos mixtos de 12 alumnos que participarán en distintas disciplinas como baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol 8, salto de longitud y natación, esta última como novedad.

El programa concluirá con una gran jornada final en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, donde se celebrará además una prueba cultural.

Engonga ha subrayado que el objetivo va más allá de la competición: "No buscamos solamente campeones, sino que todos los participantes se lleven un maravilloso recuerdo y que los profesores se impliquen en la organización. La experiencia que te llevas es lo más gratificante de todo", afirmó.

El concejal ha querido también agradecer "que este año se haya duplicado la participación, lo que demuestra que Guadaschool es ya un proyecto de ciudad".

Junto a esta presentación, Engonga ha aprovechado la comparecencia para avanzar la programación juvenil del mes de octubre, con propuestas de formación, ocio y cultura dirigidas a los jóvenes. Entre ellas, ha destacado el curso de monitor de actividades de tiempo libre, que arrancará el 17 de octubre con todas sus plazas agotadas, así como nuevos cursos de diseño gráfico, fotografía o lettering.

Además, octubre será el "mes de la alimentación saludable y la seguridad", con talleres de defensa personal, seguridad en la naturaleza e internet, y una jornada sobre "La miel, el sabor de lo saludable". También se celebrarán concursos de fotografía, danza urbana y maquetas musicales "para dar visibilidad al talento joven".

Entre las citas próximas, el edil ha anunciado la Segunda Feria de Juventud, que se celebrará el 15 de noviembre en el Espacio TYCE, y ha recordado que el 25 de octubre tendrá lugar un concierto dentro de la programación mensual.

Por su parte, la concejala de Educación, Begoña García, ha querido agradecer "a las familias y centros educativos la colaboración y entusiasmo con que participan en las actividades municipales", subrayando la importancia de esa implicación para el éxito de programas como Guadaschool.

García ha insistido además en que "existe una preocupación especial de este Gobierno por el tema del acoso escolar", motivo por el que se refuerzan las acciones de prevención en los centros y "se pone en valor la labor de los agentes tutores de la Policía Local, que desempeñan un papel esencial para garantizar la convivencia".