Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en las Cortes de Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS/JUANMA JIMÉNEZ - Archivo

Tras más de 3 horas de intervención defiende que C-LM, donde hay "corrupción cero" y representa "la honestidad en el bolsillo y en la palabra"

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arrancado pasadas las 10.30 horas el segundo Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura, y lo ha hecho poniendo a la Comunidad Autónoma como ejemplo en España a salvo de "frentismo" y de "corrupción".

"Les aseguro que prestaré atención a sus argumentos e intentaré replicar, siempre sin insultos, a sus argumentaciones. Importante en cualquier sistema democrático", ha dicho.

Ha defendido su Gobierno como "fiable", que se equivoca como cualquiera y que lo intenta "reconocer y rectificar", pero que lo que dice "lo intenta llevar adelante".

Una actitud que ha permitido, por ejemplo, el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía que está por debatirse en el Congreso, una carta que muestra el "orgullo" de Castilla-La Mancha bajo la premisa de que "nunca ha habido tanta autoestima" en las cinco provincias.

Un Estatuto que "es un mensaje a sí mismo" aunque no saldrá por unanimidad, pero sí "con un alto consenso" con un texto "leal a la Constitución".

"No nos hemos apartado de este planteamiento ni hemos utilizado la autonomía para presumir o colgarnos medallas. Lo hacemos para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, y eso, a veces, tiene que ver con nuestro propio trabajo", ha afirmado el presidente autonómico.

En la región, ha defendido, "los principales servicios públicos, la lucha por la igualdad o la lucha contra la violencia machista van a quedar amparados por el Estatuto de Autonomía", gracias a un instrumento que será "útil".

En este contexto, ha pedido no perder el consenso en este tramo final de recorrido parlamentario para el futuro Estatuto.

INTERVENCIÓN FINAL

Tras una intervención que ha sobrepasado las tres horas, García-Page ha finalizado señalando que Castilla-La Mancha no va a llegar a lo que se vive en el Congreso de los Diputados, con insultos "para arriba y para abajo". "No me importa que unos hablen como besugos a los otros y los otros contesten todavía peor, si no fuera porque no es una discusión entre los diputados y diputadas, es con los ciudadanos de por medio, que son cualquier cosa menos besugos".

Citando que "la mayor parte de la crispación es alimentada por los políticos y hay una premeditada estrategia de unos y de otros de tirar de la cuerda", ha lamentado esta realidad, algo "muy malo para este país".

Ha defendido que en esta región se mantiene en "el populismo cero y en el frentismo demagógico cero". "Vamos a seguir conservando y cuidando de que esta sea una región leal con la Constitución y crítica con los desleales con la Constitución. Sean de la institución que sea y de la comunidad autónoma que sean", ha advertido.

Ha culminado su discurso defendiendo la "honestidad en el bolsillo y en la palabra" que se refleja en la región, con clima de "cero corrupción".