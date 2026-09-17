Desactivado el Meteocam en Albacete, Ciudad Real y Cuenca tras la mejora de las condiciones meteorológicas

112. - JCCM

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 20.00 horas de este jueves, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, desde las 14.00 horas de este día 16.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo al no haber previsión de avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas en estas tres provincias, y ante la progresiva resolución de los incidentes, ha informado la Junta en un comunicado.

Durante el tiempo de activación del Meteocam se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de 15 incidentes. Por provincias, se han contabilizado un total de 7 incidencias en Albacete, 5 incidencias en Cuenca y 3 en la provincia de la Ciudad Real.

La mayoría de incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 112 estuvieron relacionadas con desprendimiento de piedras y tierra, por piedras o arena sobre la calzada o balsas de agua, en diversas localidades de la región. En ninguna de las incidencias se han registrado heridos.