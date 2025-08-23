Desalojadas 50 viviendas en Ciudad Real a causa de una fuga de propano

Despliegue en la calle Azucena por la fuga de gas propano. - POLICÍA LOCAL DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una fuga de gas ha obligado este sábado al desalojo de 50 viviendas de cuatro bloques de vecinos en Ciudad Real, afectando a un total de 72 personas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el incidente ha tenido lugar sobre las 12.59 horas, cuando se ha detectado la fuga en en el depósito de propano ubicado en la calle Azucena de la capital ciudadrealeña.

Tras desplegarse en el lugar de los hechos agentes de la Policía Local y de los Bomberos de Ciudad Real, se ha procedido al desalojo de las viviendas de forma preventiva, aunque no se ha registrado ningún afectado por inhalación.

Al lugar de los hechos han acudido también agentes de la Policía Nacional y personal de la compañía responsable del mantenimiento del depósito que continúa trabajando en solventar la incidencia.