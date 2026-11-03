Desalojado un edificio de viviendas de Almansa tras el incendio de una secadora en uno de los pisos

Calle Duque de la Victoria
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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 10:37
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ALBACETE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de viviendas situado en la calle Duque de la Victoria de la localidad albaceteña de Almansa ha tenido que ser desalojado este martes debido al incendio en una secadora en uno de los inmuebles.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 9.12 horas.

Los bomberos siguen trabajando en el lugar, al que ha acudido la Policía Local --que ha desalojado el edificio por prevención--, los bomberos de Almansa y la Guardia Civil.

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