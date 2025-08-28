Desalojados una veintena de vecinos tras el incendio en la cocina de una vivienda en Toledo

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas a causa de la gran cantidad de humo generado en el incendio de la cocina de una de ellas, dentro de un edificio situado en la calle Levante de Toledo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar pasadas las 23.30 horas de este miércoles.

En el operativo movilizado por el 112 han participado efectivos de bomBeros, que tras apagar el fuego y ventilar el edificio permitieron el regreso de los desalojados, además de Policía Local y Nacional, y una UVI en preventivo.