Un desayuno a ciegas de la ONCE en Toledo muestra las dificultades del día a día de una persona con discapacidad visual

La organización advierte de que la sociedad no es igual de comprensiva con las personas que no padecen ceguera total y que no llevan bastón ni perro guía

TOLEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha organizado un desayuno a ciegas en Toledo con motivo del 83 aniversario del nacimiento de la organización y la celebración de su patrona, Santa Lucía. Un desayuno en el que los periodistas que han acudido al evento han podido experimentar las dificultades con la que una persona con discapacidad visual afronta el día a día.

El objetivo principal de esta iniciativa es llegar a que la gente se ponga "en los zapatos" de las personas que sufren este problema y así puedan ayudarles, según ha comentado el delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, presente en el acto.

La actividad se ha desarrollado en la sede de la ONCE Castilla-La Mancha. A los periodistas se les ha repartido gafas con diferentes tipos de discapacidad visual y, una vez puestas, han tenido que acceder al salón donde estaba preparado el desayuno, identificar la mesa en donde iban a estar sentados y una vez acomodados han procedido a desayunar sin poder ver los alimentos que había en la mesa.

La ONCE cuenta con 2.800 afiliados en la región, de los que 300 personas padecen ceguera total y 2.500 tienen diferentes discapacidades visuales y al no tener la necesidad de moverse con la ayuda de un bastón o con un perro guía, según ha denunciado el delegado de la ONCE, la sociedad no es igual de "compresiva" y se les puede acusar de sospecha de "fraude o fingimiento".

La organización ha detectado que una parte de la población tiene problemas de visión "graves" pero todavía no han dado el paso de pedir estos permisos o su ayuda por su "desconocimiento", por ello, ha insistido el delegado territorial de la ONCE en la necesidad de dar un servicio publico para "ayudar y hacer más fácil" la vida de esas personas, así como moverse en su entorno domestico, en su entorno urbanístico con seguridad y "de ser útil en la sociedad".

A pesar de que la identificación de la ceguera siempre está relacionada a un bastón o un perro guía, según el delegado, las personas con discapacidad visual "son todas aquellas que tienen menos de un 10% o menos del 10 grados del campo visual".

DISTINTAS PATOLOGÍAS

Del mismo modo, ha adelantado que esta discapacidad abarca distintas patologías, como pueden ser la retinopatias diabéticas, problemas de degeneración macular y retinosis, que provocan la ceguera o momentos de ceguera en los que no hay luz solar, como es el caso de las personas que padecen retinosis pigmentaria que por la noche pierden la visibilidad al cien por cien y, en cambio, por el día pueden desenvolverse "perfectamente" de forma autónoma.

"Cuando nos encontramos con una persona con discapacidad visual grave, nos encontramos con alguien que puede dudar, que pasa a lo mejor de la calle a un interior y hay un contraste de luces muy grande y su discapacidad visual no le permite orientarse o posicionarse y distinguir lo que hay en el entorno", ha señalado el delegado de la ONCE.

Por último, ha hecho referencia a la situación a raíz de la pandemia, ya que les ha supuesto "unos comportamientos sociales distintos a la hora de la ayuda en la calle, sobre todo, a lo largo del 2020, que se notó mucho más que ahora en el 2021, que poco a poco todo ha ido volviendo a su ser, con menos miedos al contacto físico".

623892.1.260.149.20211213151430