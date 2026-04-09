Descentralización, financiación y prestación de servicios a nivel local, a debate en Seminario de Estudios Autonómicos

Seminario de Estudios Autonómicos de la UCLM. - UCLM

TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El estado actual de la descentralización territorial en España, la financiación tanto a nivel autonómico como a nivel local, el Estatuto de Autónomía y cómo mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos desde los entes locales, son algunos de los temas que va a abordar el XXXVI Seminario de Estudios Autonómicos, que organiza el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios previas a la inauguración, el catedrático de Derecho Administrativo y director del Centro de Estudios Europeos, Isaac Martín, quien ha recordado que este seminario es el más antiguo de la Universidad regional, que se celebrar ininterrumpidamente desde el año 1990, cuando las autonomías "estaban todavía casi en proceso de constitución y dando sus primeros pasos".

Esta edición centrará el foco en la estructura de la autonomía política del país, tomando como eje conductor de las distintas sesiones "los instrumentos que permiten a las comunidades autónomas y a los entes locales ejercer sus competencias en régimen de autonomía".

Las sesiones entrarán a analizar el estado actual de la descentralización territorial en el país, "con una doble sesión en la cual vamos a reflexionar sobre cómo ha evolucionado la descentralización política y en qué momento estamos"; la financiación a nivel autonómico y local "para poder ejercer en régimen de autonomía las competencias administrativas y políticas", y el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que pese a estar en las Cortes generales "en situación de incertidumbre", se abordará desde el punto de vista de las novedades que incluye.

La sesión vespertina pondrá su atención "en el nivel local y en cómo desde esa autonomía se puede mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos", habida cuenta de que, según Martín, "las entidades locales son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, también veíamos que esto era importante".

El Seminario de Estudios Autonómicos cerrará su XXXVI edición con la convocatoria del V Premio de Investigación en Derecho Público Europeo 'Luis Ortega Álvarez', catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM y magistrado del Tribunal Constitucional, fallecido hace ya 11 años, que fue fundador del Centro de Estudios Europeos y del Seminario.

Esta jornada se organiza en el contexto del Máster en Gestión, Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, organizado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa y las cinco diputaciones provinciales.

Algo en lo que ha hecho hincapié el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, quien ha señalado que ese Máster "está permitiendo formar, coger capacidades, poner en valor personas que van a ser las encargadas de transformar a la Administración Local", en cooperación con las cinco diputaciones, la Universidad y el Gobierno de Casilla-La Mancha.

De hecho, Robles ha señalado que hace unos días hubo una reunión de seguimiento sobre el Máster, en cuya tercera edición ya se está trabajando. Además, ha apuntado que el Consejo de Gobierno aprobó esta semana nuevo decreto de gestión de las bolsas de interinos "por el cual vamos a poder ir ya a empezar a incorporar a las personas que han cursado este Máster" para poder incorporarlos a trabajar en los ayuntamientos.

"Sabemos que la situación en determinados momentos o en determinados municipios es complicada cuando les falta a esas personas, que son las que se encargan no solamente de ayudar a los alcaldes, a las alcaldesas, a los concejales, en la gestión de lo público y por lo tanto el tener personas capacitadas, el tener personas formadas, el ser agentes de transformación es lo que este Máster pretende".

CUBRIR NECESIDADES DE AYUNTAMIENTOS

Máster del que también ha hablado el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, convencido de que "se va a exportar" a otros lugares de España, y servirá "para resolver un problema que existe en la sociedad", además de cubrir una demanda de ciudadanos "que quieren orientar su vida a dar servicio a la ciudadanía a través de la función pública y las administraciones locales", así como "la ingente necesidad que tienen los ayuntamientos, particularmente los más pequeños, de contar con funcionarios que presten los servicios".

Sobre el contenido de esta cita, Bellido ha considerado "justo analizar qué ventajas e inconvenientes ha tenido el fenómeno de la descentralización, la creación de las comunidades autónomas y la transferencia de competencias a estas y también a las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones".

Ha mencionado concretamente el "problema de la financiación autonómica y local", destacando que "si queremos prestar servicios a los ciudadanos, tenemos que tener recursos" y consciente de que "las comunidades autónomas apenas tienen capacidad tributaria, es muy pequeña" y "prácticamente todos los recursos que tienen las administraciones autonómicas y una buena parte de los tributos de los ingresos que tienen los ayuntamientos para gestionar los servicios públicos que tienen encomendados proceden de la participación a los tributos del Estado".

"Hoy por hoy es muy conveniente que se analice en estas jornadas la insuficiencia absoluta en las transferencias que el Estado ofrece a las comunidades autónomas para prestar los servicios más importantes para la ciudadanía. No hay nada más importante que la sanidad, que la educación y que las políticas sociales", ha abundado, defendiendo un sistema de financiación "que sea justo, que sea equitativo".

Un sistema "que atienda a las necesidades de la población que atienda el coste real de los servicios públicos que se presta y que, sobre todo, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, que es para lo que estamos. Las administraciones no somos un fin, somos un medio, un medio para mejorar la vida de la sociedad, de la gente".