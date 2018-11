Descrito Ediciones publica el disco del grupo toledano La Hey 'Arroz Negro': "canciones noventeras de andar por casa"

Publicado 11/11/2018 11:32:10 CET

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La discográfica Descrito Ediciones Music, dependiente de la editorial Descrito Ediciones, acaba de publicar el disco del grupo musical toledano La Hey --https://descritoedicionesmusic.bandcamp.com/album/arroz-negro-- bajo el nombre de 'Arroz Negro'. Un trabajo compuesto por un total de 12 canciones "de andar por casa".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el responsable de este proyecto, Diego Rodríguez, quien ha explicado que esta nueva publicación supone una segunda fase en la carrera de La Hey con el fin de darle salida a canciones que tenía "en el cajón".

"Acabé con mis anteriores bandas en 2013 y con La Hey estuve publicando cosas en 'Bandcamp' de 2014 a 2016", ha indicado, para agregar que publico hasta nueve 'bandcamps' con varias canciones y que cuando se cansó hizo un recopilatorio, "pero todo en plan muy casero".

"YO ME LO GUISO Y YO ME LO COMO"

Para 'Arroz Negro' son todas nuevas canciones y aunque ha señalado que cuenta para algunas con Ángeles Vargas a los coros, es él quien hace todos los arreglos y graba en casa con una guitarra, un bajo y las baterías mediante 'loops'. "Yo me lo guiso y yo me lo como", ha señalado.

"En realidad es una vía de escape en la que ya no dependes de gente que ya no le interesa el proyecto como a ti o gente que ya tiene hijos", ha señalado, para agregar que el arroz negro es un plato que le encanta aunque siempre le sienta mal, "como con las canciones cuando sueltas ahí tus cosas".

No obstante, ha afirmado que en este disco ha "tirado" del sentido del humor y de la ironía. "Suelo pecar de ponerme muy bajonero y una premisa era no ponerme así", señala, para indicar que no hay ningún hilo conductor en este trabajo, en el que admite que hay influencias de bandas y sonidos noventeros.