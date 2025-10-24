Desestimada la demanda de Abogados Cristianos contra Ayuntamiento Ciudad Real por el cuadernillo sobre diversidad

CIUDAD REAL 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha conocido este viernes el rechazo del juzgado a la demanda presentada por la Fundación Abogados Cristianos por el reparto del cuadernillo infantil 'Mandalas con valores' entre los alumnos participantes en un programa de visitas al consistorio capitalino.

La sentencia señala que "no se evidencia vulneración del deber de neutralidad ideológica del Ayuntamiento, ni contradicción con el interés superior de los menores", según informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, ha recibido con satisfacción la noticia que refuerza el compromiso con el fomento de los valores de educación, tolerancia y respeto a la diversidad, en los que basa su política el equipo de gobierno.

Arroyo ha afirmado que el procedimiento judicial de Abogados Cristianos comenzó y fue promovido por el concejal Ricardo Chamorro, que "ha demostrado que sigue estando en contra de los intereses del Ayuntamiento y también en contra de las familias de Ciudad Real".

La respuesta de la Justicia, subraya el portavoz, viene a demostrar que "Chamorro está permanentemente en la confrontación entre los ciudadanos" sin importarle los intereses de Ciudad Real.

Y aludiendo a declaraciones recientes del edil de Vox en las que cuestionaba las referencias morales del equipo de Gobierno municipal, Guillermo Arroyo considera que este respaldo del juzgado a la política del Ayuntamiento supone un nuevo revés a la postura de rechazo a las iniciativas municipales que mantiene Ricardo Chamorro en el Consistorio, por lo que le ha hecho un llamamiento a reflexionar al respecto de su situación: "Qué mejor moralidad que cuando uno se equivoca, lo mejor es irse y dejar de estorbar".