El desfile de Carnaval de Toledo se celebrará siempre que la alerta por viento se mantenga en nivel verde

Reunión en el Ayuntamiento de Toledo por el desfile de Carnaval. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha acogido este sábado una reunión entre las diferentes concejalías y servicios de emergencias implicados en la celebración del Carnaval en la que se ha decidido que el desfile de esta tarde sigue adelante siempre que la alerta por viento se mantenga en nivel verde.

En caso de que la alerta pase a nivel amarillo, según las comunicaciones oficiales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procederá a reevaluar la situación y a adoptar las medidas que determinen los técnicos en función de la seguridad, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

En la jornada de este viernes se revisaron in situ todas las ubicaciones en las que se iban a celebrar actos de Carnaval y algunas de ellas, siguiendo recomendaciones técnicas, se suspendieron por las fuertes rachas de viento, como fue el caso de la orquesta del Polígono.

Además, la Concejalía de Festejos envió una comunicación informando de la situación a las 33 comparsas participantes y se ha optado por cambiar las vallas y las sillas del recorrido por otras más seguras.

No obstante, los bomberos están realizando a lo largo de la mañana una revisión preventiva del arbolado, las fachadas, cornistas, farolas y catenarias de todo el recorrido del desfile. Además, antes de dar la salida a las diferentes comparsas, se comprobará que no disponen de ningún elemento en sus carrozas que puedan desprenderse por el viento y garantizar así la seguridad.

Por otro lado, el caudal del río Tajo ha aumentado durante la noche como consecuencia del desembalse de los pantanos de cabecera, por lo que el Ayuntamiento ha vuelto a pedir "responsabilidad y máxima precaución" a la ciudadanía, respetando los cortes establecidos en distintos tramos de la senda ecológica.