Desmantelado un grupo criminal dedicado al robo de más de 1.100 sillas de terraza en Madrid y Talavera

TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas como presuntas autoras de la sustracción de más de 1.100 sillas de terraza. Este grupo criminal actuó entre los meses de agosto y septiembre en 18 locales de hostelería ubicados en Madrid y en Talavera de la Reina.

Los detenidos actuaron durante la madrugada cuando los establecimientos almacenaban el mobiliario en la vía pública, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició en el mes de agosto cuando los agentes recibieron varias denuncias de propietarios de negocios de restauración en los que relataban que al llegar a los locales para abrirlos al público comprobaron que les faltaban las sillas de la terraza que habían apilado.

Los 18 locales de hostelería sufrieron un perjuicio económico que se estima superior a los 60.000 euros. Las primeras pesquisas de los investigadores de la Comisaría provincial de Talavera de la Reina y de la comisaría del distrito madrileño de Latina, determinaron que este mismo grupo estaba actuando en la localidad toledana y en barrios de la zona sur de la capital.

Analizadas las denuncias por los investigadores concluyeron que la madrugada del 13 de agosto estas personas llegaron a actuar hasta en cinco establecimientos próximos del distrito madrileño de Latina. Tras romper las cadenas que protegían las sillas apiladas, las cargaban en una furgoneta con la que huían.

Este grupo criminal vendía las sillas robadas no solo en España, sino que las comercializaban en otros del extranjero tales como Marruecos o Rumanía. Tras la identificación de todos los componentes del grupo, a principios del mes de octubre se procedió a la detención de los presuntos autores, seis varones y una mujer, a los que se les imputaron los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.