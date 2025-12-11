Desmantelados dos cultivos de marihuana en La Sagra toledana que sumaban 1.439 plantas y tres detenidos

Plantación de marihuana en Olías. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Toledo dos cultivos de marihuana que se encontraban funcionando a pleno rendimiento y sumaban 1.439 plantas de Cannabis.

Ambas plantaciones estaban situadas en la comarca de La Sagra, y se ha detenido a dos varones y una mujer como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y fluido eléctrico.

La primera de estas dos operaciones contra el tráfico de drogas se llevó a cabo en Cubas de La Sagra, donde los agentes obtuvieron indicios de que había una vivienda en la localidad en cuyo interior podría estar dándose un cultivo de Cannabis, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación permitió localizar la vivienda exacta en la que se estaba desarrollando la actividad criminal e identificar al principal responsable, que ya ha sido detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Durante el registro de la vivienda, se encontró un garaje perfectamente aclimatado con el fin de generar la temperatura y humedad constantes que necesitan las plantas de marihuana para crecer, que se alimentaba de energía eléctrica a través de un enganche ilegal a la red pública.

También se localizó e intervino un revólver calibre 32 oculto debajo de la almohada de la cama donde estaba durmiendo el investigado, totalmente municionado y dispuesto para efectuar un disparo.

Igualmente se hallaron en la vivienda 46 cartuchos de munición, aprobada para este revólver.

EN OLÍAS DEL REY

La segunda plantación estaba ubicada en Olías del Rey, en el interior de una vivienda ocupada que estaba enganchada ilegalmente a la red eléctrica y albergaba 307 plantas en el sótano.

En el momento en el que los agentes efectuaron la entrada en la vivienda, uno de los responsables del cultivo arrojó varios objetos al tejado de una de las viviendas colindantes y que según comprobación de los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), resultaron ser dos cajas con munición del calibre 9 mm.

Además de las plantas, se intervinieron los 90 cartuchos de munición, un localizador GPS y un inhibidor de frecuencia.

En esta operación han participado diferentes unidades de la Comisaría de Policía Nacional de Toledo: entre ellos agentes del Grupo de Estupefacientes, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Medios Aéreos.

Los agentes de la Policía Nacional continúan trabajando para erradicar el tráfico de drogas y, especialmente, los cultivos intensivos de marihuana que se llevan a cabo en el interior de viviendas o naves industriales y que causan graves molestias a los vecinos por el desagradable olor y el ruido constante de los aparatos utilizados para mantenerlos, además de ponerles en riesgo, ya que las conexiones ilegales al suministro eléctrico pueden provocar incendios.

La colaboración de la ciudadanía es muy importante para localizar y erradicar este tipo de plantaciones denunciando, de forma confidencial, aquellas informaciones, sobre este tipo de delitos, mandando un e-mail antidroga@policia.es, a través de la página web https://www.policia.es/_es/colabora_informar.php o bien llamando al teléfono 091.