Desmantelan dos plantaciones de cultivo y elaboración de marihuana en dos viviendas de Seseña

Desmantelan dos plantaciones de cultivo y elaboración de marihuana indoor en la localidad de Seseña - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El área de investigación de Seseña en colaboración con Policía Local de Seseña, ha desmantelado dos plantaciones de marihuana tipo 'indoor' en la localidad de Seseña, procediendo a la detención de tres personas, como presuntos autores de dos delitos contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas y dos delitos de defraudación de fluido eléctrico.

La Operación 'Soccer Green' se inicia cuando agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Seseña constataron la existencia de dos viviendas cercanas a una guardería de la localidad, en las que se pudo apreciar indicios de la existencia de una plantación indoor de cultivo y elaboración de marihuana.

Los investigadores comprobaron cómo varias estancias de las viviendas estaban acondicionadas para el cultivo y elaboración de estas sustancias. En el registro se incautaron unas 750 plantas de cannabis Sativa, en avanzado estado de floración y 150 gramos de marihuana preparado para su distribución y venta.

Siendo el valor económico total aproximado de entre 10.000 y 15.000 euros, cantidad que se podría quintuplicar dado que el destino de la marihuana sería Países de la Unión Europea, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.