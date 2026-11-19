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TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Albacete ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras desmantelar una plantación de marihuana que tenía instalada en la terraza de su vivienda, ubicada en el barrio del hospital de la localidad de Albacete.

En el registro se han intervenido casi 9 kilos de marihuana y 32 plantas en proceso de secado además de 67 gramos de setas alucinógenas, una báscula de precisión y dinero en efectivo.

La investigación se inició en el mes de septiembre, cuando llegaron hasta la Policía Nacional varias quejas vecinales que alertaban de un fuerte olor a marihuana en las zonas comunes del edificio que incluso invadía las viviendas, ha informado la Policía en nota de prensa.

Los agentes iniciaron de inmediato las pesquisas para identificar la vivienda de la que procedían dichos olores y al morador de la misma, ha informado la Policía en nota de prensa.

A finales de octubre, los agentes constataron un incremento del olor en el edificio, señal clara de que las plantas habían sido cortadas y estaban en proceso de secado, por lo que tras solicitar la pertinente autorización judicial, se desplegó un dispositivo policial que culminó con la entrada y registro en el domicilio objeto de la investigación.

El resultado del mismo ha sido la intervención de casi 9 kilos de marihuana, 32 plantas recién cortadas en proceso de secado, 52 macetas con los tallos es cortados y numerosas bolsas de abono.

Gran parte de la sustancia incautada estaba distribuida en botes de cristal, clasificada por su calidad y año. Además, se incautaron 67 gramos de setas alucinógenas, báscula de precisión y 1.000 euros en efectivo.

Finalizado el registro, los agentes detuvieron al morador de la vivienda, al que se le imputa un delito contra la salud pública por cultivo y posesión de marihuana.